Nach Fotos mit Frau: Jax Taylor klärt Beziehungsstatus auf

Jax Taylor (44), bekannt aus "The Valley", hat die Spekulationen über sein Liebesleben klargestellt! Nachdem der Hottie vor wenigen Tagen zusammen mit dem Model Paige Woolen gesehen wurde, äußert er sich jetzt auf X dazu. "Ich date niemanden und wünschte, ihr würdet die ganze Geschichte kennen. Es ist nicht das, was ihr denkt", schreibt er. Nur wenige Tage zuvor war Jax dabei beobachtet worden, wie er mit Paige im Granville Café in Los Angeles zu Mittag aß. Vor rund vier Monaten gaben er und seine Ehefrau Brittany Cartwright (35) erst die Trennung bekannt.

Der dreistündige Ausflug folgte auf ein gemeinsames Treffen der beiden in der Oaks Bar in Sherman Oaks am Tag zuvor. Jax' Ex Brittany informierte mittlerweile Fans über den Stand der Ehe in ihrem Podcast "When Reality Hits with Jax and Brittany". Gegenüber einem Gast verriet sie: "Momentan kann ich nicht lange im selben Raum wie er bleiben. Es ist sehr wechselhaft." Nach vier Jahren Ehe machte Brittany die Trennung im Februar öffentlich und betonte dabei, dass sie für ihre mentale Gesundheit Abstand braucht.

Das Ehepaar hat einen gemeinsamen Sohn, den dreijährigen Cruz, der für beide oberste Priorität hat. Brittany erklärte, dass sie die Trennung als notwendig ansieht, um ihrem Sohn ein besseres Umfeld bieten zu können. "Sobald eine Frau ihren Punkt erreicht hat, ist Schluss", betonte sie und fügte hinzu: "Mein Sohn verdient Besseres. Ich verdiene Besseres." Die beiden Ex-Partner konzentrieren sich nun darauf, das Beste für Cruz zu tun, während sie versuchen, die Trennung so gut wie möglich zu bewältigen. Brittany empfindet eine gewisse Erleichterung und betont, dass der Freiraum für sie notwendig war.

Während Brittany und Jax weiterhin ihre persönlichen Wege gehen, bleibt die Frage offen, wie es überhaupt zu der Trennung kam. Freunde und enge Bekannte des Paares hatten wohl schon lange bemerkt, dass die Dinge nicht zum Besten standen. Gerade Lala Kent (33), eine enge Freundin von Brittany, spielte eine wesentliche Rolle in dieser schwierigen Entscheidung. Es war kein Geheimnis, dass Lala Brittany bei jeder Entscheidung unterstützte.

Lala, bekannt aus "Vanderpump Rules", gestand kürzlich in der Show "Watch What Happens Live" mit Andy Cohen, dass sie Brittany aktiv zur Trennung geraten hatte. "Sie ist eine meiner besten Freundinnen, also wusste ich es natürlich. Aber die Dinge liefen nicht gut und ich sagte ihr: 'Ich unterstütze dich'", erwähnte Lala im Interview. Zudem entkräftete sie die Gerüchte, dass die Trennung nur ein PR-Stunt sei, um die Aufmerksamkeit auf ihre neue Show "The Valley" zu lenken.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jax Taylor und Brittany Cartwright, 2017

Anzeige Anzeige

Getty Images Brittany Cartwright, 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Jax Taylor und Brittany Cartwright, 2021

Getty Images Lala Kent im Mai 2023

Anzeige Anzeige

Was denkt ihr über Jax' Statement zu den Fotos mit Paige? Er sagt die Wahrheit. Da läuft nichts. Ich habe das Gefühl, er verheimlicht etwas... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de