"Schlag den Star" ohne ihn: So reagiert Elton auf die Folge!

Es ist die erste Sendung ohne Elton (53)! Heute flimmert wieder Schlag den Star über die Bildschirme der Zuschauer. In den vergangenen Jahren wurde die Sendung stets von Elton moderiert. Nach der Entscheidung des Senders, die gesamte Zusammenarbeit mit dem Entertainer nach 23 Jahren zu beenden, tritt mit der heutigen Show-Ausgabe Matthias Opdenhövel (53) die Moderationsnachfolge an. Auf Instagram äußert sich Elton nun zur ersten Sendung ohne sein Mitwirken: "Werde heute mit einem lachenden und einem weinenden Auge TV gucken." Obwohl er wahrscheinlich noch immer wütend über seinen Abzug aus der Show ist, gibt er sich sportlich: "Wünsche aber dem gesamten 'Schlag den Star'-Team eine reibungslose Show."

So richtig Fahrt scheint die Sendung seiner Meinung nach jedoch nicht aufzunehmen: Im weiteren Verlauf der Show stimmt er im Netz andere Töne an. "Puh. Ok. Heute wohl früh ins Bett", verteilt der Entertainer einen Seitenhieb. Und er ist offenbar nicht der Einzige, der die Sendung nicht wirklich überzeugend findet. Auf X schreibt ein User: "Elton sitzt grad auf dem Sofa und freut sich, dass er diesen Fiebertraum nicht moderieren muss." Auch ein anderer Nutzer kann seinen Augen kaum trauen: "Elton hat diese Folge doch verflucht, anders kann ich mir das nicht erklären."

So ganz nach Plan läuft die Sendung tatsächlich nicht. Eigentlich treten die Fußballstars Markus Babbel und Mehmet Scholl (53) gegeneinander an. Doch beim vierten Spiel muss Letzterer aufgrund gesundheitlicher Probleme ausgewechselt werden. "Wir haben erstmalig in der Geschichte von 'Schlag den Star' einen Wechsel gehabt", erklärte der Sprecher in der Show.

Getty Images Matthias Opdenhövel, Moderator

ARD-Fußballexperte Mehmet Scholl während der EM 2016

