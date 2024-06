So kostspielig war Herzogin Meghans riesige Schuhsammlung!

Schon vor Meghans (42) Zeit als Herzogin hatte sich die Suits-Darstellerin schnell einen guten Ruf in Sachen schicke Outfits gemacht – ebenso wie ihre Rolle Rachel Zane in der beliebten Netflix-Serie. Um immer wieder topgestylt das Haus verlassen zu können, benötigte es bei Meghan offenbar nur einen riesigen Kleiderschrank, eine beachtliche Sammlung an Schuhen und viel Geld. Ihre Looks und Kleidungsstücke teilte die Frau von Prinz Harry (39) immer wieder mit den Fans auf ihrem Social-Media-Profil. So auch ihre damalige Anhäufung an Tretern, die sage und schreibe einen Wert von schätzungsweise 23.000 Euro gehabt haben soll, wie OK! berichtet.

In ihrer Sammlung waren dementsprechend auch einige Schuhe bekannter Marken. So auch unter anderem Satin-Pumps von Miu Miu für schlappe 1.000 Euro und "Love Me"-Heels von Christian Louboutin für 800 Euro. Auf ihrem inzwischen gelöschten Lifestyle-Blog "The Tig" schrieb sie im Jahr 2014: "An manchen Tagen trage ich nur ein einziges Paar Schuhe und an anderen Tagen sind meine Zehen in einem Mode-Wirrwarr aus wunderschönem Schuhwerk gefangen, von Tag bis Nacht." Es ist stark anzunehmen, dass der Wert ihrer heutigen Schuhsammlung enorm angestiegen ist.

Auch bei Meghans Hochzeitskleid wurde nicht gespart. Die zweifache Mutter trug zu ihrer Hochzeit im Jahr 2018 eine Robe von Givenchy. Ein wahrer Hingucker des doch eher schlichten Kleides war der Schleier, der in eine lange Schleppe überging. The Sun schätzte das weiße Gewand auf einen ungefähren Wert von 129.000 Euro.

Getty Images / Tommaso Boddi Meghan Markle bei der ELLE's Women In Television Celebration 2013

Ben STANSALL - WPA Pool/Getty Images Prinz Harry und und Herzogin Meghan an ihrer Hochzeit

