Trauriges Geständnis: So schwer war Jan Ullrichs Kindheit

Als erster Deutscher gewann Jan Ullrich (50) im Jahr 1997 die Tour de France. Doch neben seinen Erfolgen im Radsport blickt der Olympiasieger auf ein bewegtes Leben zurück. Immer wieder hatte der einstige Sportler mit Drogen- und Alkoholproblemen zu kämpfen. In seiner bald erscheinenden Biografie "Himmel, Hölle – und zurück ins Leben" will er all das thematisieren. Und noch mehr: In dem Promo-Video zum Buch auf Instagram spricht er offen über ein dunkles Kapitel: seine schwere Kindheit, die vor allem durch seinen gewalttätigen Vater geprägt war. "Für meinen Vater war ich unsichtbar und wollte immer sichtbar sein", macht der Radstar ein ehrliches Geständnis.

Auch in der Doku "Jan Ullrich – Der Gejagte" erinnerte sich der Radsportler an erschreckende Details seiner Vergangenheit. Aus seiner Kindheit habe Jan Narben davongetragen - im wahrsten Sinne des Wortes. "Ich hatte über Nacht ins Bett gepinkelt als Kind. Und dann kam mein Vater rein", schilderte der Rostocker in der Amazon-Prime-Produktion. Daraufhin sei er sofort verprügelt worden. So sehr, dass Jan quer durchs ganze Zimmer bis zur Schrankwand geflogen sei. "Da gibt es eine schöne Narbe hier", berichtete der Rennfahrer und zeigte dabei auf eine Stelle an seinem Kopf.

Ob Jan in seinem Buch auch über ein weiteres dunkles Kapitel in seinem Leben berichten wird? Im Jahr 2006 war der Ex-Sportler aufgrund von Doping-Vorwürfen von der Tour de France ausgeschlossen worden. Ein Jahr später hatte der Radstar endgültig seine Profikarriere beendet. Ende des vergangenen Jahres äußerte sich Jan erstmals zu den Anschuldigungen. "Ja, ich habe gedopt. Zu wissen, dass man sonst von vornherein keine Chance hat, das war das Schwerste", gestand er ehrlich in der Amazon-Dokumentation.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jan Ullrich, Radrennprofi

Anzeige Anzeige

Instagram / janullrichofficial Jan Ullrich, Ex-Profiradfahrer

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Jan so offen über seine schwere Vergangenheit spricht? Toll! Betroffenen ist er damit eine hilfreiche Stütze. Nicht gut. Ich finde, das ist ein sehr privates Thema... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de