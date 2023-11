Ex-Radstar Jan Ullrich macht erstmals Doping-Geständnis!

Er macht ein heftiges Geständnis. Jan Ullrich (49) gilt national als erfolgreichster Radsportler: Im Jahr 1997 gewann der gebürtige Rostocker als erster und bisher einziger Deutscher die Tour de France. Aufgrund seiner Verwicklung in einen spanischen Dopingskandal wurde er 2006 von dem besagten Straßenradrennen der Welt ausgeschlossen und sein Vertrag fristlos gekündigt. Im Folgejahr beendete der Profiradfahrer seine Sportkarriere. Nun bekennt sich Jan erstmals zu seiner Dopingvergangenheit.

Im Rahmen der Vorstellung seiner neuen Dokumentarserie "Jan Ullrich – Der Gejagte" brach der 49-Jährige jetzt nach all den Jahren sein Schweigen. "Ja, ich habe gedopt. Zu wissen, dass man sonst von vornherein keine Chance hat, das war das Schwerste", gab er zu und fügte hinzu: "Ich wollte gerne gewinnen und an meine Erfolge anschließen. Ich hatte damals ein neues Team, und da wurde mir dann Dr. Fuentes empfohlen – so bin ich da gelandet." Gesundheitliche Bedenken habe Jan beim Eigenblutdoping nicht gehabt – es sei alles unter medizinischer Kontrolle gewesen.

Nach der Trennung von seiner damaligen Ehefrau hatte Jan mit seinem exzessiven Drogenkonsum von sich reden gemacht. Heute ist er überglücklich über seine Genesung. "Gott sei Dank bin ich gesund aus der Geschichte herausgekommen. Ich bin froh, dass ich den Weg zurückgeschafft habe, wieder mit beiden Beinen im Leben stehe", machte er im Stern-Interview deutlich. Er habe in seinem Leben aufgeräumt und sei nun mit sich im Reinen.

Getty Images Lance Armstrong und Jan Ullrich bei der Tour de France 2003

Getty Images Jan Ullrich bei der Tour de France 1997

Instagram / janullrichofficial Jan Ullrich, Ex-Profiradfahrer

