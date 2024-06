Wegen Karriere: Charli XCX besuchte Vater trotz Krebs nicht

Seit mehr als 15 Jahren ist Charli XCX (31) schon im Musikbusiness unterwegs. Als die Sängerin im Jugendalter erstmals bei einer Londoner Party performen durfte, begann für sie der harte Alltag einer Newcomerin – ihr Privatleben stellte sie für eine lange Zeit während ihres "verrückten" Karrierestarts wohl erst mal hinten an. "Ich war zwei Jahre lang ständig auf Reisen. Mein Vater bekam Krebs und erholte sich [in dieser Zeit] und ich sah ihn nicht, weil ich nur reiste", gesteht sie gegenüber GQ. Ihr Leben sei verrückt gewesen, denn sie habe "Vollgas" gegeben. "Verdammte Partys feiern, trinken, ein Idiot sein und sich trotzdem gut fühlen. Man kann betrunken zu Fotoshootings gehen, es aber nicht wirklich zeigen. Du kannst alles machen", meint sie. Aber für eben diese "verrückte" und "exzentrische" Art sei unter anderem ihr Vater verantwortlich gewesen.

Wie Charli verrät, sei es immer ihr Wunsch gewesen, Musik zu machen. Als Kind habe sie sich immer wegen ihres Aussehens wie eine "Verliererin" gefühlt. "Ich hatte Freunde, aber meine Schule war voller blonder weißer Mädchen und ich war dieses halbindische Mädchen mit krausem Haar und anderen Interessen. Dadurch fühlte ich mich immer ein bisschen abgelehnt. Ich dachte, wenn ich Musik mache, würden die Leute denken, dass ich interessant bin...", gesteht die "Boys"-Interpretin. Ihre "größte Angst" sei es immer gewesen, "langweilig zu sein". Ihre Eltern haben die 31-Jährige bei ihrer Karriere als Musikerin immer unterstützt, auch wenn ihnen nicht immer alles gefiel. So beispielsweise, dass sie als 14-Jährige bei einem illegalen Rave in London auftreten sollte – was sich letztendlich als Sprungbrett für Charlis Erfolg darstellte.

Im Laufe der Zeit sang Charli Lieder nicht nur selbst, sie produzierte auch Songtexte für andere große Sänger und Sängerinnen wie Selena Gomez (31) oder Shawn Mendes (25). Zuletzt stellte sich heraus, dass sie Anfang des Jahres sogar als Ghostwriterin für ein mögliches neues Album von Britney Spears (42) gearbeitet hat. In Malibu habe sie einen Song zusammen mit Britneys Team produziert, wie sie in "Watch What Happens Live With Andy Cohen" verriet. Ob und wann dieser Song zu hören sein wird, steht bislang in den Sternen. Die "Toxic"-Interpretin dementiert nämlich, dass sie an neuer Musik arbeite.

Anzeige Anzeige

Getty Images Charli XCX im Februar 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Charli XCX, 2021

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was sagt ihr zu Charlis Geständnis bezüglich ihrer Karriere und ihrem Vater? In ihrem jetzigen Alter würde sie bestimmt anders handeln. Ich finde das traurig, was man für die Karriere alles in Kauf nimmt! Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de