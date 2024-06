Drei Fußballstars: Dieser Promi gewinnt "Schlag den Star"!

Am Sonntagabend konnten sich Fans über die neue Folge von Schlag den Star freuen. Dabei traten dieses Mal berühmte Sportler gegeneinander an. Geplant war, dass Mehmet Scholl (53) und Markus Babbel um den Sieg kämpfen, allerdings musste der Bayern-Star während der Show gegen Thomas Helmer (59) ausgewechselt werden. Am Ende hatte Markus die Nase vorn und gewann das Preisgeld. Im entscheidenden Spiel mussten die beiden Ex-Fußballer sehr gut zielen. Das Ziel war es, von ziemlich weit oben Strohhalme in einen Flaschenhals zu befördern. Dabei bewies der gebürtige Münchner das ruhigere Händchen!

Es war das erste Mal in der Geschichte von "Schlag den Star", dass ein Kandidat ausgetauscht werden musste. Im vierten Spiel war für den Fußballmoderator Schluss. "Mehmet hatte Kniebeschwerden, er hatte gehofft, dass das gut geht, meinte dann aber 'Ich glaube, ich muss mich auswechseln lassen'", erklärte Moderator Matthias Opdenhövel (53) den Zuschauern. Die Fans hatten das schon kommen sehen. Auf X schrieb ein User: "War ja nur eine Frage der Zeit." Andere waren etwas genervt von der kurzfristigen Änderung. "Man hätte vorher schauen können, ob Scholl überhaupt fit für die Show ist", fand ein Beobachter.

Neben den Sorgen um Mehmet gab es noch einen anderen Grund, warum die Ausgabe besonders war. Zum ersten Mal moderierte Matthias statt Elton (53). Im April war bekannt geworden, dass der langjährige Showmacher in Zukunft nicht mehr für ProSieben auf der Showbühne stehen würde – allerdings nicht auf seinen Wunsch. "Um eins klarzustellen: Ich gebe diese wundervolle Sendung nicht freiwillig ab", hatte sich der Kumpel von Stefan Raab (57) damals auf Facebook geäußert. Zur neuesten Ausgabe gab sich der 53-Jährige allerdings versöhnlich. "Wünsche [...] dem gesamten 'Schlag den Star'-Team eine reibungslose Show", hieß es auf seinem Instagram-Profil.

Getty Images Markus Babbel, ehemaliger Fußballspieler

ARD-Fußballexperte Mehmet Scholl während der EM 2016

