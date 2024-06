Ehrliche Worte: Möchte Miley Cyrus selbst mal Kinder haben?

Miley Cyrus spricht in einem neuen Interview mit W Magazine offen darüber, dass sie unsicher ist, ob sie jemals Kinder haben möchte. Die Sängerin erklärt: "Ich bin jetzt 31 Jahre alt und weiß immer noch nicht, ob ich Kinder will oder nicht. Ich habe das Gefühl, dass meine Fans in gewisser Weise meine Kinder sind." Miley, die durch die Serie Hannah Montana berühmt wurde, bezieht sich auch auf ihre Patentante und Country-Musik-Ikone Dolly Parton (78), die ebenfalls keine Kinder hat.

Miley fügt hinzu, dass sie ihr aktuelles Erwachsenenleben sehr genieße und dabei einer klaren Philosophie folge: "Ich habe die Regel, dass ich weder auf- noch abwärts schaue, ich schaue nur geradeaus. Das gibt mir die Klarheit, die Welt und die Menschen so zu sehen, wie sie wirklich sind." Bereits 2019 äußerte sie in einem Interview mit Elle ähnliche Gedanken. Damals betonte sie, dass sie gegen die gesellschaftlichen Erwartungen ankämpfe, Frauen müssten unbedingt Kinder bekommen. Diese Erwartungshaltung und der damit einhergehende Druck seien für sie nicht akzeptabel.

Miley äußerte sich auch besorgt über Umweltprobleme und erklärte, dass sie erst dann Kinder in die Welt setzen möchte, wenn sich die Umweltbedingungen verbessert haben. "Wir bekommen einen kaputten Planeten überreicht, und ich weigere mich, das an mein Kind weiterzugeben. Bis ich das Gefühl habe, dass mein Kind in einer Welt leben könnte, in der es noch Fische im Wasser gibt, bringe ich kein weiteres Leben in diese Welt", sagte sie damals zu Elle. Miley kommt selbst aus einer großen Familie mit einigen Geschwistern. Ihre Mutter Tish Cyrus (57) hatte bereits zwei Kinder mit in die Beziehung zu Billy Ray Cyrus (62) gebracht – gemeinsam bekamen die Produzentin und der Musiker dann noch drei Kinder.

Während Miley Cyrus noch immer über ihre Zukunft und die Möglichkeit, Kinder zu haben, nachdenkt, gibt es ein weiteres Thema, das ihr Leben in der vergangenen Zeit stark beeinflusst hat – die komplizierte Beziehung zu ihrem Vater Billy Ray. Über Monate hinweg war das Verhältnis zwischen den beiden mehr als angespannt, doch es scheint, als wolle ihr Vater das Kriegsbeil nun endgültig begraben. Billy Ray hat in den letzten Monaten mehrere Versuche unternommen, den Kontakt zu seiner Tochter Miley wiederherzustellen. "Er hat mehrmals versucht, Miley zu erreichen", verriet ein Insider gegenüber Us Weekly. Leider sei die Sängerin bislang nicht auf diese Annäherungsversuche eingegangen. "Die Hoffnung bleibt, dass Billy Ray und Miley ihren Konflikt überwinden, und wieder zueinanderfinden", fügte die Quelle hinzu.

Miley Cyrus, Sängerin

Tish, Billy Ray, Miley und Noah Cyrus bei den iHeartRadio Music Awards 2017

Billy Ray Cyrus und Miley Cyrus, Sänger

