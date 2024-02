Billy Ray Cyrus will zerrüttete Beziehung zu Miley retten!

Er will das Kriegsbeil scheinbar begraben! Seit einiger Zeit ist das Verhältnis zwischen Miley Cyrus (31) und ihrem Vater Billy Ray Cyrus (62) zerrüttet. Unter anderem soll die Sängerin dem Country-Star übel nehmen, dass dieser ihre Mutter Tish Cyrus (56) schlechtredete und kein gutes Haar an ihr ließ. Nun scheint der "Achy Breaky Heart"-Interpret Reue zu zeigen. Billy Ray soll sich unbedingt mit Miley versöhnen wollen!

"Er hat mehrmals versucht, Miley zu erreichen und ihr zu ihren Grammys zu gratulieren", verrät ein Insider gegenüber Us Weekly. Die "Party in the U.S.A."-Interpretin soll auf die Kontaktaufnahme ihres Vaters jedoch nicht eingegangen sein. "Die Kinder haben sich für eine Seite entschieden, aber die Freunde hoffen, dass der Streit nicht ewig andauert", fährt die Quelle fort.

Wie sauer Miley noch auf Billy Ray zu sein scheint, machte sie kürzlich in ihrer Grammy-Rede deutlich. Während die ehemalige Disney-Darstellerin ihren engsten Angehörigen, darunter auch ihrer Mutter, dankte, erwähnte sie ihren Vater mit keiner Silbe.

Anzeige

Getty Images Miley Cyrus, Tish Cyrus und Billy Ray Cyrus, 2019

Anzeige

Getty Images Miley Cyrus und Billy Ray Cyrus, 2009

Anzeige

Getty Images Miley Cyrus bei den Grammy Awards 2024

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de