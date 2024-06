Gwyneth Paltrow und Katy Perry machen süßen Familienausflug!

Gwyneth Paltrow (51) und Katy Perry (39) genießen eine Auszeit abseits des Trubels von Hollywood. Gemeinsam mit ihren Familien spazieren sie durch den botanischen Garten in Santa Barbara. Wie Fotos, die Daily Mail vorliegen, zeigen, ist auch Daisy (3), die Tochter der "Firework"-Interpretin, mit dabei. Sie sorgt in einem roten, gepunkteten Kleid und gelben Gummistiefeln für einen Farbspritzer in der sonst eher schlicht gekleideten Gruppe. Ihre Mama verbringt den Ausflug hingegen in einem grauen Jogginganzug. Auf den Bildern sieht man außerdem Gwyneths Ehemann Brad Falchuk (53) und ihre Mutter Blythe Danner (81), wie sie vergnügt durch den Park spazieren.

Im Gegensatz zu Katys Tochter Daisy sind Gwyneths Kinder schon ziemlich erwachsen. Vor Kurzem beendete ihr jüngster Sohn Moses (18) die Highschool. Bei seiner Abschlussfeier wurde er deshalb von seiner ganzen Familie unterstützt. Neben seiner Mama und seiner Oma waren auch Schwester Apple (20) und Papa Chris Martin (47) an dem wichtigen Tag dabei. Auf Fotos, die Vogue vorliegen, ist zu sehen, wie schick sich die 51-Jährige und ihre Älteste für diesen Anlass gemacht haben. Die Goop-Gründerin strahlte in einem beigefarbenen Kleid, während ihre Tochter eine weiße Robe mit schwarzen Punkten zum Besten gab.

Der Coldplay-Frontmann und Gwyneth hatten sich 2014 getrennt, nachdem sie über zehn Jahre ein Paar gewesen waren. Doch auch nach ihrer Scheidung verstehen sich die zwei Eltern blendend. Die Oscar-Preisträgerin kommt selbst mit seiner neuen Partnerin Dakota Johnson (34) wunderbar klar. Als ihr Ex seine Verlobung mit der Schauspielerin verkündete, soll sie sich sogar gefreut haben. "Sie war begeistert, als sie es herausfand und gab dem Ganzen ihren Segen", plauderte ein Insider gegenüber OK! aus.

Gwyneth Paltrow und Moses Martin

Chris Martin und Dakota Johnson

