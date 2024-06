Hochkarätiges Video: Eminem veröffentlicht seinen neuen Song

Darauf haben Fans lange gewartet: Eminem (51) veröffentlicht endlich seinen neuen Song. "Houdini" lautet das gute Stück und kommt mit einem Musikvideo auf YouTube, das kaum hochkarätiger hätte besetzt sein können. Unter anderem begegnet der Rapper Weggefährten wie Dr. Dre (59), Snoop Dogg (52), 50 Cent (48) und Pete Davidson (30). Der Track scheint eine Art Hommage zu sein, denn er weist gleich mehrere Verweise auf ältere Songs und Videos aus Eminems Feder auf. So beginnt er mit der Zeile "Guess who's back, back again/Shady's back, tell a friend". Kenner werden es sofort erkannt haben, denn der Text stammt aus dem knapp 22 Jahre alten Hit "Without Me".

"Houdini" ist die erste Single aus dem kommenden Album "The Death of Slim Shady (Coup de Grâce)". Die Platte betrachten Eminems Fans sicher mit einem lachenden und einem weinenden Auge, denn es könnte sein letztes Werk sein. Der 51-Jährige deutete auf Instagram an, dass er seine Karriere beenden wird. Unter anderem teilte er einen Screenshot, der zeigt, wie er seinem gesamten Telefonbuch eine Nachricht zukommen lässt: "...Und für meinen letzten Trick." Die Fans spekulieren seitdem über ein mögliches Karriere-Aus und der Gedanke scheint ihnen nicht zu gefallen. "Wenn das sein letztes Album ist, wird es mir das Herz brechen", kommentierte beispielsweise ein User den Beitrag. Eminem selbst hält sich dazu aber bisher bedeckt.

Sollte Eminem sein Leben als Musiker ad acta legen, heißt es Abschied nehmen von einem der erfolgreichsten Rapper überhaupt. Seinen Durchbruch feierte der US-Amerikaner bereits in den 90ern. Seither sammelt er Nummer-eins-Hits und diverse Musikpreise wie den Grammy, den Echo und schließlich sogar einen Oscar. 2002 wurde nämlich das Leben des Musikers im Film "8 Mile" verfilmt. Eminem spielte die Hauptrolle und sang den Titelsong "8 Mile (Lose Yourself)". Letzterer wurde mit dem Academy Award in der Kategorie "Best Original Song" ausgezeichnet.

Anzeige Anzeige

Instagram / eminem Dr. Dre und Eminem, Rap-Kollegen

Anzeige Anzeige

Getty Images Eminem im Januar 2020

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Eminem so viele Kollegen in seinem Video hat? Na ja, ich hätte es besser gefunden, wenn es nur um ihn gegangen wäre. Klasse, das sind so viele Legenden in einem Video. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de