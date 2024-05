Beendet Eminem etwa nach dem kommenden Album seine Karriere?

Eminem (51) kehrt bald mit neuer Musik zurück! Vergangenen Monat kündigte der Rapper sein viertes Album nach einer vierjährigen Pause an. Nun teilt er allerdings einen Post, der seine Fans in Schockstarre versetzt. Auf Instagram veröffentlicht er einen Beitrag, in dem man einen iMessage-Chat sieht. An all seine Kontakte sendet er dabei eine knappe Nachricht: "...Und für meinen letzten Trick." Seither stellten daraufhin einige Theorien auf – eine unter anderem geht von seinem letzten Album aus, welches zu dem genannten Zeitpunkt erscheinen wird.

Doch auch mit seinem Profilbild verwirrt er seine Follower. Auf allen Plattformen änderte er es zu einem Hasen-Emoji mit einem Zylinder als Hut – der Hintergrund ist fliederfarben. Die Fans drehten daraufhin durch und kommentierten fleißig seine kryptischen Worte auf der Plattform X: "Du gehst also in den Ruhestand, was?" Ein weiterer User kommentierte: "'Wenn das sein letztes Album ist, wird es mir das Herz brechen." Seine Follower sind überzeugt, dass der seltsame Clip ein Hinweis auf das Erscheinungsdatum seines neuen Albums "The Death Of Slim Shady (Coup de Grace) ist.

Sein Album kündigte der Rapper schon mysteriös an: Auf Instagram teilte er einen Clip, in dem ein Kriminalreporter über den Tod von Eminems Alter Ego Slim Shady berichtete. Sein Musikkollege 50 Cent (48) war ebenfalls kurz zu sehen – man kann von einem gemeinsamen Song ausgehen. Und auch hier spekulieren die Fans, was der 51-Jährige mit dem Tod von Slim Shady meint – wird nur er begraben oder auch die Karriere von Eminem?

Getty Images Eminem bei einem Konzert in Inglewood im März 2018

Getty Images 50 Cent und Eminem im Januar 2020 in Hollywood

