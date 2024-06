Hochzeitspläne mit Taylor? Travis Kelce weicht dem Thema aus

Travis Kelce (34) und Taylor Swift (34) gelten als das Traumpaar schlechthin. Erst Anfang des Jahres machten sich Gerüchte breit, dass sich der NFL-Spieler und die "Bad Blood"-Sängerin verlobt haben sollen. Diese dementierten beide jedoch schnell wieder. Während der Big Slick Celebrity Weekend-Spendenaktion wich die "Kansas City Chiefs"-Legende der Frage über einen möglichen Hochzeitsantrag an Taylor nun sogar komplett aus.

Bei einem Comedysketch zwischen Travis und George Wendt fragte Schauspieler Jason Sudeikis (48) Taylors Liebsten, wann er sie denn "zu einer ehrlichen Frau" machen wolle. Daraufhin lachte der Sportler lediglich. Auch das Publikum fand die Frage von Jason witzig und jubelte. Der Comedian fügte dann noch hinzu: "Hör mal, Taylor muss nicht mehr arbeiten, und ich weiß, dass deine Spieler mir zustimmen." Daraufhin lächelte der 34-Jährige erneut und antwortete: "Leute, ihr treibt es wirklich zu weit."

Ob es einen bestimmten Grund hat, dass Travis nicht genauer auf die Frage eingegangen ist? Fans haben jedenfalls eine bestimmte Vermutung. Sie denken, dass Jason Kelce (36) zuletzt im gemeinsamen Podcast "New Heights" auf eine zukünftige Hochzeit zwischen seinem Bruder und Taylor hinweisen wollte. Die Brüder unterhielten sich gerade über Adam Sandlers (57) Filme und welche Figuren den beiden dort am ähnlichsten seien. Jason meinte dann: "Ich wollte vielleicht 'Wedding Singer' für dich nehmen." In dem Film geht es um Robbie Hart, der selbst am Altar stehen gelassen wurde, sich dann jedoch in Julia Sullivan verliebt – welcher er bei der Hochzeitsplanung hilft.

Getty Images Travis Kelce und Taylor Swift im Januar 2024 in Baltimore

Getty Images Jason und Travis Kelce im Februar 2023

