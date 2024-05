Deutet Jason Kelce hier Hochzeit von Travis und Taylor an?

Seit einigen Monaten gelten Taylor Swift (34) und Travis Kelce (34) als das neue Traumpaar. Anfang des Jahres kursierten Gerüchte, dass die beiden planen, sich im Sommer zu verloben – doch kurz darauf hieß es dann doch, dass der Bund der Ehe wohl erst mal kein Thema bei den beiden sei. Nach einer neuen Folge von Travis' Podcast "New Heights" sind Fans nun aber überzeugt: Sein Bruder Jason Kelce (36) wies auf eine zukünftige Hochzeit zwischen dem Footballspieler und der Sängerin hin! Während einer Unterhaltung über Adam Sandlers (57) Filme und welchen Figuren die beiden Geschwister am ähnlichsten seien, erzählte Jason: "Ich wollte vielleicht 'Wedding Singer' für dich nehmen." In dem Film geht es um den Charakter Robbie Hart, der am Altar stehen gelassen wird, sich aber in Julia Sullivan – gespielt von Drew Barrymore (49) – verliebt, während er ihr bei der Hochzeitsplanung hilft. Ist das vielleicht wirklich eine Andeutung, dass bei Travis und Taylor bald die Hochzeitsglocken läuten? Der Kansas-City-Chiefs-Spieler sagte jedenfalls nichts, sondern lachte nur – sein Bruder blieb aber ziemlich ernst.

Im Netz sind sich die Fans einig: Auch wenn es nur ein kurzer Moment in dem Clip war, handelt es sich um einen eindeutigen Hinweis! "Bilde ich mir das nur ein oder ist Travis rot geworden?", schreibt ein User auf X, während ein anderer Nutzer findet: "Das ist so lustig. Dieser Mann weiß, dass wir auf einen Hinweis warten." Ein Dritter spekuliert dazu, dass Taylor und Travis keine Verlobung, sondern direkt eine Hochzeit ankündigen werden. Das denkt ein weiterer Fan ebenfalls und meint: "Es fühlt sich irgendwie so an, als wären wir in einer Situation, in der jeder Bescheid weiß, jeder es großartig findet, niemand es wirklich geheim halten will, aber sie haben sich für ein 'offizielles' Datum entschieden, um es bekannt zu geben, und jeder wartet einfach ab."

Die Spekulationen um eine Sommer-Verlobung setzte ein Insider in Bewegung, als er gegenüber Page Six behauptete: "Sie werden sich an ihrem einjährigen Jubiläum im Juli verloben." Dem widersprachen jedoch andere Informanten: Wie TMZ berichtete, befinde sich das Paar noch in der Verliebtheitsphase, daher sei es für einen Antrag noch viel zu früh. Mehrere Quellen zweifelten sogar, dass Taylor und Travis jemals über dieses Stadium hinauskommen werden. Der Grund dafür liege in ihrer momentanen räumlichen Trennung – Taylor setzte nämlich im Februar ihre internationale "The Eras"-Tour fort und befindet sich derzeit in Europa.

Backgrid / Action Press Travis Kelce und Taylor Swift in New York, Oktober 2023

Instagram / patty_cuts Travis Kelce und Taylor Swift, Dezember 2023

