Oben ohne: Heidi Klum genießt ihren 51. Geburtstag am Pool

Heidi Klum (51) posierte an ihrem 51. Geburtstag in ihrer Instagram-Story ohne Bikini-Oberteil! Nach ihrer kleinen Geburtstagsparty genoss sie gemeinsam mit ihrem Ehemann Tom Kaulitz (34) und ihren Lieblingsmenschen ihren freien Tag unbeschwert in der Sonne. Dabei kann sich ihr durchtrainierter Körper sehen lassen – mit einer weißen Sonnenbrille und einer Baseballkappe bekleidet, strahlte die Blondine in die Kamera. Sein Dekolleté verdeckte das Model nur mit seinem Arm. Im Hintergrund sah man Heidis geschmückten Garten, der voller pinkfarbener Luftballons war.

Ihren Geburtstag feierte die TV-Bekanntheit im kleinsten Kreis in ihrem heimischen Garten in Los Angeles. Ihre vier Kinder Leni (20), Henry (18), Johan (17) und Lou (14) waren bei ihrer Party dabei. Die Runde machten Aris Rachevsky, der Freund von Leni, und die Zwillingsbrüder Tom und Bill Kaulitz (34) komplett. Als festliches Essen gab es ganz klassisch bei dem Supermodel Sahnetörtchen, Bratwurst vom Grill und selbstgemachten Kartoffelsalat. "Alles, was ich mir nur wünschen könnte", schrieb die 51-Jährige unter ein Bild auf Instagram, das ihre süße Geburtstagsparty mit ihrer Familie zeigt.

Doch die Beauty kann nur eine kurze Zeit verschnaufen, denn bald steht das Germany's Next Topmodel-Finale an. Am vergangenen Donnerstag wurden bereits die finalen Coverbilder für die Harper's Bazaar geshootet – diese Woche steht aber zunächst das Halbfinale an. Heidi enttäuschte ihre Zuschauer dieses Jahr: Das große Finale wird ohne Fans stattfinden. Auf der offiziellen Instagram-Seite von GNTM erklären die Verantwortlichen: "Die Karten gehen an Friends und Family der GNTM-Kandidatinnen und -Kandidaten und an die große GNTM-Familie."

Instagram / heidiklum Heidi Klum am Pool 2024

ProSieben/Richard Hübner Heidi Klum in der dritten GNTM-Folge 2024

