So helfen Angstzustände Ryan Reynolds bei Kindererziehung!

Ryan Reynolds (47) gibt sich optimistisch! Im Gespräch mit Hugh Jackman (55), das People veröffentlichte, sprach der Schauspieler offen über seine Angstzustände und wie diese ihm helfen, seine Kinder zu erziehen. "[Jetzt] liebe ich es, dass ich Angst habe und ich liebe es, dass ich Angst hatte", erklärte der Deadpool-Star und fuhr fort: "Denn wenn ich sehe, dass meine Kinder etwas davon haben, was wahrscheinlich genetisch bedingt ist, weiß ich, wie ich damit umgehen muss, und zwar auf eine Art und Weise, die mitfühlend ist und die es ihnen ermöglicht, sich gesehen zu fühlen. Ich weiß, dass ich es nicht einfach reparieren kann. Und ich kann ihnen all diese Dinge vermitteln und mit ihnen kommunizieren. Dafür bin ich immer dankbar."

Mittlerweile habe Ryan gemerkt, dass er seinen Angstzuständen auch positive Dinge abgewinnen kann. "Meinem Beruf kommt das sehr zugute. Menschen, die unter Angstzuständen leiden, denken ständig an die Zukunft. Sie fragen sich ständig: 'Was ist, wenn dies passiert? Was, wenn das passiert?' Man erzählt sich ständig Geschichten", berichtete der Filmstar und ergänzte: "Wenn wir 'Deadpool & Wolverine' drehen, drehe ich also nicht nur den Film, sondern ich sitze auch als vorsichtiger Kritiker im Publikum und sage: 'Das gefällt mir nicht. Das kaufe ich nicht.' Die Angst schafft also dieses Ökosystem des Bewusstseins, das ich sonst nicht hätte."

Wie heftig seine Angstzustände werden können, machte Ryan bereits vor einigen Jahren deutlich. Zu Gast in der Show "Sunday Morning" schilderte er von einem schrecklichen Moment, der sich 2015 vor einem Auftritt in einer Talkshow zugetragen hatte. "Ich stand hinter der Bühne und dachte mir: Ich werde sterben. Ich werde hier wirklich sterben!"

Anzeige Anzeige

Getty Images Blake Lively, Ryan Reynolds und zwei ihrer Kinder

Anzeige Anzeige

Getty Images Ryan Reynolds, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Ryan so offen über seine Angstzustände spricht? Ich finde es gut! Er macht anderen Menschen damit bestimmt Mut. Na ja, ich finde, er sollte solche Themen lieber privat halten. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de