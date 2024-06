So rührend gratuliert Madonna ihrem Papa zum 93. Geburtstag!

Silvio Ciccone feiert seinen 93. Geburtstag! Zu diesem besonderen Anlass lässt es sich seine Tochter Madonna (65) nicht nehmen, ihrem Vater süße Glückwünsche zu senden. Die Sängerin widmet ihm einen Beitrag auf Instagram, in welchem sie mehrere Bilder von ihrem Vater im Laufe der Jahre mit ihren Followern teilt. Die ersten beiden Schnappschüsse zeigen das Papa-Tochter-Duo, wie sie sich bei seiner Geburtstagsparty innig in den Armen liegen. "Für den O. G. Daddy – alles Gute zum 93. Geburtstag, Silvio!", beginnt sie ihre liebevolle Nachricht und fügt hinzu: "Herzlichen Glückwunsch, dass du die Achterbahn des Lebens mit Humor und gesundem Menschenverstand meisterst. Danke, dass du dein Lebensmotto mit mir geteilt hast, das da lautet: 'Ich werde fahren, bis die Räder abfallen.' Nichts kann uns aufhalten! Ich liebe dich bis zum Mond und zurück."

Ihre gute Freundin Rosie O'Donnell (62) kommentiert Madonnas Beitrag. "Süß", schreibt sie und fügt etliche rote Herz-Emojis hinzu. Auch zahlreiche Fans der "Hung Up"-Interpretin schließen sich mit freudigen Beglückwünschungen in der Kommentarspalte an. "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Herr Ciccone, danke, dass Sie einen so erstaunlichen Menschen großgezogen haben, möge Gott Sie beide immer segnen", lauten die rührenden Worte eines Followers.

Die Sängerin ist selbst Mutter von sechs Kindern. Neben ihren beiden leiblichen Kids Lourdes (27) und Rocco (23) hat Madonna vier Adoptivkinder: David (18), Mercy (18) und die Zwillinge Estere (11) und Stelle (11). Ihre Familie und vor allem ihre Kinder sind der ganze Stolz der Musikerin. Bei ihrer aktuellen "The Celebration"-Tour lässt sie sogar drei ihrer Schätze an ihrer Bühnenshow teilhaben.

Instagram / madonna Madonna und ihr Vater bei einem früheren Konzert seiner Tochter

Instagram / madonna Madonna mit ihren Kindern Mercy, David, Rocco, Lourdes, Estere und Stelle im August 2022 in Italien

