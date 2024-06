So schlecht steht es um Boris Beckers geplante Tennisschule

Boris Becker (56) hat sich Großes vorgenommen! Mit seiner International Tennis Academy soll in Hochheim in Hessen die "größte Tennishalle der Welt" entstehen, heißt es auf der offiziellen Webseite – Luxushotels und Wohntrakte für Spieler inklusive. Doch fällt das Projekt der Tennislegende nun doch ins Wasser? Laut dem Wiesbadener Kurier stagniert die Baustelle schon seit einem Jahr! Denn die verantwortliche Baufirma M&E Hoch- und Tiefbau hat ihre Arbeiten schon längst eingestellt. Der Grund: Seit Wochen warten sie auf ausstehende Zahlungen! "Wann sehen wir unser Geld?", fragt sich der Bauleiter im Gespräch mit dem Magazin.

Boris' Anwalt Christian-Oliver Moser hat die Antwort auf die Frage. Erst nachdem die Akademie neue Finanzierungsmöglichkeiten findet, könne die Baufirma bezahlt werden. "Aufgrund des zu erwartenden positiven Ausgangs aktueller Finanzierungsverhandlungen [...] haben die M&E Hoch- und Tiefbau GmbH und unsere Mandantin beschlossen, das Zahlungsziel der noch offenen Forderungen auf ein Datum nach Abschluss der in finalen Zügen befindlichen Finanzierungsverhandlungen zu verlegen", gibt der Jurist gegenüber der Zeitung an. Es wird also erst weitergebaut, wenn die Schulden beglichen sind.

Ob das Projekt des ehemaligen Profisportlers noch zu retten ist, bleibt abzuwarten. Doch Boris sollte momentan eh ganz andere Dinge im Kopf haben. Vor wenigen Tagen bestätigte der 56-Jährige im Interview mit Bild ein kursierendes Gerücht. Er und seine Partnerin Lilian de Carvalho Monteiro haben sich verlobt! Und das sogar schon vor einigen Monaten ganz still und heimlich. Beim Filmfestival Cannes machten die Turteltauben dann jedoch kein Geheimnis mehr daraus: An Lilians Hand funkelte unübersehbar der Verlobungsring!

Instagram / Cu98DY2N2Ul Boris Becker auf der Baustelle der International Tennis Academy

Getty Images Lilian Monteiro und Boris Becker in Madrid 2024

