Sofía Vergara ist ein begeisterter Fan von Beauty-Eingriffen

Sofía Vergara (51) macht kein Geheimnis um ihre kleinen Helferlein in puncto Beauty. Die Schauspielerin schwört auf Botox, unters Messer gelegt habe sie sich allerdings noch nie. Abgeneigt sei sie nicht – ihr Problem liegt ganz woanders. "Ich wünschte, ich hätte mehr Zeit, dann hätte ich schon einiges gemacht", gesteht der Modern Family-Star gegenüber Allure und erklärt: "Aber weil ich vor der Kamera stehe, kann ich nicht einfach etwas tun und dann wochenlang zu Hause sitzen und mich erholen." Tatsächlich habe sie schon jede Menge Pläne geschmiedet, falls sie zwischen Projekten einmal die nötige Zeit finden sollte. "Ich werde jede plastische Operation machen, die ich machen kann, wenn ich bereit bin", ist sich Sofía sicher.

Die Kolumbianerin sei bereit, alle Register zu ziehen, um den Alterungsprozess aufzuhalten – auch zu weiteren beliebten kosmetischen Prozeduren hat sie eine klare Meinung. "Ich glaube nicht an Filler", betont sie. Hyaluronsäure und Co. wird Sofía sich also in nächster Zeit eher nicht ins Gesicht injizieren lassen. "Ich finde, dass Filler gut sind, wenn man sehr jung ist und ein bisschen mehr Wangen haben will oder die Lippen ein bisschen aufplustern will", erzählt sie und fügt hinzu: "In meinem Alter denke ich, dass es einen nicht jünger aussehen lässt."

Vom Altern ist Sofía bei sich selbst also kein Fan, bei Männern hingegen stört es sie nicht im Geringsten! Nach ihrer Scheidung von Ex-Mann Joe Manganiello (47) stellte sie deswegen sogar eine neue Dating-Regel auf. "Für mich können sie nicht jünger als 50 sein. Okay, vielleicht auch 49 Jahre", erklärte die "Griselda"-Darstellerin Anfang des Jahres bei "Watch What Happens Live with Andy Cohen". Nun scheint sie in dem Chirurgen Dr. Justin Saliman eine neue Liebe gefunden zu haben – die beiden wurden zuletzt häufiger Hand in Hand gesichtet.

Getty Images Sofía Vergara bei der "Griselda"-Premiere in Madrid im Januar 2024

Backgrid / ActionPress Sofía Vergara und Justin Saliman

