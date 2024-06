Zu langweilig? So schlecht fanden die Fans "Schlag den Star"

Am Sonntagabend war es wieder so weit! Die Fans durften sich über eine neue Folge von Schlag den Star freuen – oder? So richtig Freude wollte bei den Zuschauern nämlich irgendwie nicht aufkommen. Im Gegenteil: Im Netz häuften sich die negativen Kommentare! Selbst der ehemalige Moderator Elton (53) hatte keine netten Worte übrig. "Puh. Ok. Heute wohl früh ins Bett", schrieb der Entertainer im Laufe des Abends auf Instagram. Die Promiflash-Leser sehen das wohl ganz genauso. Aus einer aktuellen Umfrage [Stand: 03. Juni, 11:00 Uhr] geht hervor, dass von 2.182 Nutzern ganze 1.826 User die Sendung genauso langweilig wie Elton fanden. Nur 356 Lesern und somit knapp 16 Prozent gefiel die Show.

Jahrelang hatte Elton die Spielshow mit viel Herzblut moderiert, bis ProSieben vor wenigen Monaten Matthias Opdenhövel (53) als Nachfolger benannte. "Um eins klarzustellen: Ich gebe diese wundervolle Sendung nicht freiwillig ab", machte Elton im Anschluss in einer Stellungnahme auf Instagram deutlich. Auch die Fans scheinen mit der Entscheidung des Senders nicht zufrieden zu sein. "Guckt das echt noch einer an ohne Elton?", fragt sich nicht nur ein Nutzer auf Instagram.

Matthias feierte in der aktuellen Folge seine Premiere als Moderator der Gameshow. Doch in der Episode geschah noch etwas zum allerersten Mal! Eigentlich sollten die Fußballprofis Markus Babbel und Mehmet Scholl (53) miteinander ins Duell treten. Nach einigen Spielen verletzte sich der Bayern-Star jedoch und wurde von Thomas Helmer (59) ausgewechselt. "Wir haben erstmalig in der Geschichte von 'Schlag den Star' einen Wechsel gehabt", erklärte der Sprecher im Anschluss.

ProSieben / Willi Weber Elton, Moderator

Seven.One / Steffen Z. Wolff Markus Babbel und Mehmet Scholl für "Schlag den Star"

