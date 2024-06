Braunhaarige Schönheit: Miley Cyrus trägt jetzt Pony-Frisur!

Ein ganz neuer Look! Auf dem Cover des "W Magazine" präsentiert Miley Cyrus (31) ihre braunen, langen Haare mit wuscheligem Pony und hellen Strähnchen. Die "Wrecking Ball"-Sängerin lässt ihre Mähne glatt über den Rücken fallen, während sie in ihrem Gesicht einen dezenten Eyeliner, lange Wimpern und glänzende Lippen trägt. Bei dem Fotoshooting trägt Miley eine Reihe an flippigen Klamotten: Ob in einem goldenen Paillettenkleid, waldgrüner Bluse oder in einer kurzen Shorts – die Sängerin strahlt in jedem Outfit und erinnert ihre Fans mit ihren Haaren an den damaligen Look von der Rolle "Hannah Montana", mit der sie bekannt wurde.

In ihrem Interview spricht die 31-Jährige über ihre innige Freundschaft mit Sabato De Sarno, dem Kreativdirektor von Gucci. Miley schwärmt: "Sabato und ich wurden sofort enge Freunde. Er ist einer dieser Menschen, die ich einfach anrufen kann und bei denen ich das Gefühl habe, dass sie mir zuhören und sich um mich kümmern, was in der Modebranche sehr selten ist." Wettbewerb ist in der Mode- und Musikbranche ein relevantes Thema, welches für die Grammy-Gewinnerin jedoch keine Rolle spielt, wie sie offenbart: "Wettbewerb interessiert mich wirklich nicht. Ich betrachte andere Künstler nicht als Gegner – Künstler sind nicht dasselbe wie Sportler, spielen ein Nullsummenspiel und halten eine Punktezahl. Es gibt keine Punkte in der Kunst."

Vor zwei Monaten änderte Miley ihre Haarfarbe wieder in Braun, nachdem sie lange Zeit blonde Locken getragen hatte. Bei ihren Fans kommt ihr Umstyling unfassbar gut an, wie sie auf Instagram in den Kommentaren unter ihrem Coverbild deutlich zeigten: "Sie ist wieder in ihrer Haarfarbe und kann nicht gezähmt werden!" Ein weiterer Follower schrieb auf der Plattform: "Du siehst jetzt so viel jünger aus."

Getty Images Miley Cyrus, Sängerin

Getty Images Miley Cyrus, Juni 2006

