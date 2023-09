Wie früher: Miley Cyrus trägt ihre Haare wieder brünett!

Miley Cyrus (30) hat im Laufe ihrer Karriere schon so einige Frisuren und Looks ausprobiert! Beispielsweise experimentierte die "Wrecking Ball"-Interpretin – deren Haare von Natur aus brünett sind – bereits mit blonden Kurzhaarschnitten oder einem Vokuhila. Zuletzt trug die einstige "Hannah Montana"-Hauptdarstellerin ihre Mähne wellig, mit dunklem Ansatz und blonden Strähnen. Offensichtlich sehnte sich die Sängerin aber nach ihrer natürlichen Farbe: Miley trägt ihre Haare jetzt nämlich wieder in einem dunklen Braun – genauso wie früher!

Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlicht die "Flowers"-Sängerin jetzt drei Fotos, auf denen sie das Umstyling zur Schau stellt: Auf den Schnappschüssen präsentiert Miley ihre brustlangen Haare, die sie fortan wieder in Dunkelbraun trägt. Mit einem ähnlichen Look wurde die heute 30-Jährige damals in "Hannah Montana" weltweit bekannt.

Die Fans sind von der Haarfarbe ihres Idols jedenfalls mehr als begeistert. In der Kommentarspalte schwärmen zahlreiche Supporter von dem Umstyling. "Miley ist wieder eine Brünette", "Endlich. Ich habe auf diesen Moment quasi zehn Jahre lang gewartet" oder auch "Die Haare?! So gut!", feiern beispielsweise drei Nutzer Mileys Look.

Getty Images Miley Cyrus beim Glastonbury Festival 2019

Getty Images Miley Cyrus, Juni 2006

Getty Images Miley Cyrus, "Hannah Montana"-Darstellerin

