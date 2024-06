Christina Applegate kämpft wegen MS mit schwerer Depression

Christina Applegate (52) lebt bereits seit einigen Jahren mit Multipler Sklerose. Die Diagnose hatte nicht nur Auswirkungen auf ihren körperlichen Zustand, sondern auch auf ihre Psyche. Im Podcast "MeSsy" offenbart die Schauspielerin jetzt, dass sie aktuell mit einer depressiven Phase zu kämpfen habe. "Ich bin gerade in einer Depression, die ich seit Jahren nicht mehr gespürt habe. Eine echte Scheiß-Depression, die mir ein bisschen Angst macht, weil sie sich wirklich fatal anfühlt. Ich bin im Moment in einer Dunkelheit gefangen, die ich noch nie gespürt habe...", erzählt die "Dead to Me"-Darstellerin.

Es sei aktuell besonders schwer, mit ihrem durch die Krankheit lädierten Körper zurechtzukommen. "Ich will ganz ehrlich sein. Ich habe keine Freude am Leben. Ich genieße es nicht. Ich genieße die Dinge nicht mehr", meint Christina ehrlich. Jamie-Lynn Sigler, ihre Freundin und Moderatorin des Podcasts, kennt das Gefühl nur allzu gut – sie kämpft selber seit rund 20 Jahren mit MS. "Es ist so schwer, mit einem gehandicapten Körper zu leben. Es ist so schwer. [...] Aber was es noch schwieriger macht, ist, wenn man es mit früher vergleicht", stimmt der "Die Sopranos"-Star zu. Aber das sei kein Grund für Jamie, das Leben nicht zu genießen. Sie fühle sich geliebt und wolle "nicht aufhören zu leben".

Christina bekam die Diagnose MS im Sommer 2021. Seitdem geht sie sehr offen mit den Auswirkungen der Nervenkrankheit um. Sogar das eine oder andere Event besucht sie noch, auch wenn es ihr schwerzufallen scheint. Einen Überraschungsauftritt bei den diesjährigen Emmy Awards ließ sie sich aber nicht nehmen. Gestützt von ihrem Kollegen Anthony Anderson betrat die Seriendarstellerin zur Vergabe des Preises in der Kategorie "Nebendarstellerin in einer Comedy-Serie" die Bühne. Das Publikum war von dieser Überraschung begeistert und begrüßte Christina mit Standing Ovations – eine Geste, bei der die 52-Jährige sogar ein paar Tränchen in den Augen hatte.

Getty Images Christina Applegate im Januar 2023

Getty Images Christina Applegate und Anthony Anderson bei den Emmy Awards, Januar 2024

