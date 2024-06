Diese Stars wären fast bei "Game of Thrones" dabei gewesen!

Game of Thrones brachte Schauspielern wie Emilia Clarke (37), Peter Dinklage (54) oder Sophie Turner (28) weltweiten Ruhm und jede Menge Geld ein. Doch einige weitere Stars wären beinahe an der Erfolgsserie beteiligt gewesen! Brian Cox (78) ist zwar kein Fan der Show, berichtete jedoch gegenüber GQ, dass ihm die Rolle des Königs Robert Baratheon angeboten wurde. "Ich weiß sehr wenig über 'Game of Thrones', also kann ich nicht sagen, ob er eine wichtige Figur war oder nicht, und ich werde es auch nicht googeln, nur für den Fall, dass er es war, denn ich habe abgelehnt", lacht der "Succession"-Star. Abgelehnt habe er aus einem ganz bestimmten Grund: "Als es ursprünglich angeboten wurde, war das Geld, sagen wir mal, nicht so toll."

Mahershala Ali (50) hingegen wollte gerne Xaro Xhoan Daxos, ein Mitglied der Dreizehn von Qarth, spielen – doch das Vorsprechen des "Green Book"-Darstellers lief nicht wie geplant. "Ich hatte diese ganze Sache mit diesem Stuhl ausgearbeitet. Ich wollte mit all diesen Powermoves arbeiten und was nicht alles", erinnert er sich bei "Jimmy Kimmel Live" und erklärt: "Und dann gehe ich zum Vorsprechen in die HBO-Büros und da sind diese zwei Hocker... ohne Rückenlehne." Nonso Anozie übernahm schließlich die Rolle. Ähnlich ging es Millie Bobby Brown (20): Sie verlor die Rolle der Lyanna Mormont an Bella Ramsey (20). "Ich war einfach sehr entmutigt von der Ablehnung. Das ist etwas, was ich jedem erzähle: In dieser Branche musst du ständig mit Ablehnung umgehen", seufzt sie in der "Tonight Show".

Sam Claflin (37) hatte direkt zwei Rollen im Blick. Der "Ein ganzes halbes Jahr"-Darsteller konnte sich vorstellen, Jon Schnee zu verkörpern oder auch Viserys Targaryen, den Bruder von Daenerys. Gegen Kit Harington (37) und Harry Lloyd durchsetzen konnte er sich jedoch nicht. Auch Sam Heughan (44) wäre gerne dabei gewesen: Er bewarb sich für Renly, Loras sowie einige Männer der Nachtwache. "Ich habe siebenmal vorgesprochen! Ich sagte: 'Leute, gebt mir einfach ein Schwert!' Jeder wollte diese Rollen haben", berichtet der Outlander-Star im Gespräch mit Vulture.

Getty Images Brian Cox bei der The Bafta Tea Party im Januar 2024

Getty Images Millie Bobby Brown, britische Schauspielerin

