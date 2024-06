Diesjährige "Let's Dance"-Staffel erzielte einige Bestwerte!

Let's Dance kann einige Erfolge verzeichnen! Die beliebte Tanzshow ging kürzlich zu Ende und Gabriel Kelly (22) wurde als Dancing Star 2024 gekürt. Die diesjährige Staffel konnte die Zuschauer offenbar ziemlich überzeugen, wie nun der Sender RTL in einer Pressemitteilung verkündet: Es war die beste Staffel beim jungen Publikum zwischen 14 und 49 Jahren seit dem Sendungsstart! Auch bei der Zielgruppe der 14- bis 29-Jährigen war dies die beste Staffel seit 2006. Aber nicht nur das: Das große Finale lockte immerhin 4,43 Millionen Zuschauer vor die Bildschirme!

Durchschnittlich schauten die 13 Liveshows 3,96 Millionen Zuschauer ab drei Jahren. Insgesamt hatte die 17. Staffel eine Nettoreichweite in Höhe von 36 Millionen – das kann sich ziemlich sehen lassen. Auch in den sozialen Netzwerken lieferte "Let's Dance" in diesem Jahr ab und konnte viele Fans auf TikTok und Co. dazugewinnen. Die Gesamt-Impressionen steigerten sich etwa um 16 Prozent zum Vorjahr.

In diesem Jahr räumten Gabriel und seine Tanzpartnerin Malika Dzumaev (33) so richtig ab. Im großen Finale erreichten sie die Höchstpunktzahl von der Jury und kassierten für jeden Tanz die vollen 30 Punkte! Für viele Zuschauer war schon lange vorher klar gewesen, dass der Musiker und seine Partnerin ziemlich gute Chancen auf die Trophäe haben.

Getty Images "Let's Dance", TV-Show

RTL / Stefan Gregorowius Gabriel Kelly und Malika Dzumaev nach ihrem "Let's Dance"-Sieg

