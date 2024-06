Jodie Turner-Smith sieht Scheidung von Joshua als Neubeginn

Jodie Turner-Smith (37) äußert sich zu der schwierigen Trennung von ihrem Ehemann Joshua Jackson (45)! Bei ihrem ersten Auftritt in der Talkshow "The View" spricht die Schauspielerin offen über die Herausforderungen des Scheidungsprozesses, den sie im Oktober 2023 einleitete. Gleichzeitig nutzt sie die Gelegenheit, um ihre optimistische Sichtweise zu teilen: "Alles ist eine Gelegenheit und ein neuer Anfang", erklärt Jodie vor dem applaudierenden Live-Publikum. Trotz der Härte der Situation betrachte sie die Scheidung als Chance für etwas Neues, wobei sie sich besonders auf die Zukunft freue.

Während der Show gibt Jodie auch Einblicke in ihre Beziehung zu ihrer vierjährigen Tochter Juno, die sie mit Joshua teilt. "Wenn ich beruflich unterwegs bin, sage ich zu meiner Tochter: 'Du kannst mich jederzeit anrufen'. Jetzt sagt sie mir dasselbe, wenn wir uns verabschieden, und das ist wirklich süß", erzählt die stolze Mutter. TMZ berichtete erstmals im Oktober vergangenen Jahres über die eingereichte Scheidung. In den Unterlagen wurde als Grund "unüberbrückbare Differenzen" angegeben – beide beantragten das geteilte Sorgerecht für Juno.

In einem Interview mit der Sunday Times Style im Februar 2024 brach Jodie dann ihr Schweigen über die Trennung. Sie kommentierte das Ende ihrer Ehe so: "Manchmal funktionieren Dinge einfach nicht, und das ist in Ordnung. Es ist am wichtigsten, das zu wählen, was am gesündesten für einen selbst und die Familie ist." Sie betonte, dass es keinen Sinn habe, in einer schädlichen Beziehung zu bleiben, und dass ihre Entscheidung auch im besten Interesse ihrer Tochter sei. "Der mutigste Schritt ist zu erkennen, wenn etwas nicht funktioniert, und dann aktiv zu werden", fügte sie hinzu und betrachtete die Trennung als einen Schritt in eine bessere Zukunft für alle Beteiligten.

Während Jodie in ihren jüngsten Interviews ihre Sicht auf die Trennung schildert, enthüllte ein Insider im Herbst Details über die ursprünglichen Gründe für das Liebes-Aus. Es schien, als hätte der Hollywoodstar bereits Monate zuvor den Entschluss gefasst, dass seine Beziehung zu Joshua Jackson nicht mehr funktioniert. "Sie weigerte sich, sich mit etwas zufriedenzugeben, das sich nicht richtig anfühlte", verriet die Quelle damals gegenüber Us Weekly und ergänzte: "Es funktionierte nicht für sie, also riss sie das Pflaster ab." Offenbar sei es Jodie schwergefallen, sich in der Beziehung wirklich niederzulassen, und ihr Gewissen habe letztlich den Ausschlag gegeben. Joshua soll anschließend stark unter dem Beziehungs-Aus gelitten haben.

Getty Images Jodie Turner-Smith, Schauspielerin

BFA / ActionPress Jodie Turner-Smith und Joshua Jackson im September 2023

Getty Images Jodie Turner-Smith, Schauspielerin

