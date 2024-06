Katy Perry strahlt in orangefarbenem Bikini und Pailletten!

So schön wie ein Sonnenuntergang – und auch passend in der gleichen Farbe: Katy Perry (39) verzaubert in einem orangefarbenen Bikini! Nach ihrem Auftritt im Rahmen der Hochzeitsfeierlichkeiten des Milliardärssohns Anant Ambani und seiner Verlobten Radhika Merchant flanierte die Pop-Sensation in der luxuriösen Location in Cannes herum. Auf den Fotos, die sie auf Instagram teilte, kann man die Sängerin auf den Steinstufen vor dem Chateau sitzen sehen, oder sogar frech posierend auf einem der Balkons. Zu ihrem sommerlichen Outfit kombinierte die "Wide Awake"-Sängerin passende Riemchenstilettos und goldenen Schmuck. Ihre Haare trug sie offen und in leichten Wellen.

Zu den Fotos repostete Katy auch ein Video von sich, wie sie zu ihrem eigenen Song "Teenage Dream" mit der Kamera spielt. Das lieben ihre Fans ganz besonders! "Du wirst für immer mein Teenager-Traum sein!", schreibt ein Supporter in die Kommentare. Weitere Verehrer meinen: "Mein Gott, ich liebe dich!" und "Orange ist die wärmste Farbe." Viele Fans fragen allerdings auch, wo das neue Album der Sängerin bleibt. Das hatte sie immerhin schon vor mehreren Wochen angeteasert.

Obwohl Katys Auftritt bei der Verlobungsfeier des Milliardärserben sehr besonders war, ist sie leider nur die Zweite, der diese Ehre gebührte. Anant und Radhika hatten nämlich schon eine erste Verlobungsfeier – und auf der durfte keine andere als Rihanna (36) die musikalische Unterhaltung sein. Wie Rihanna durfte sich auch Katy über einen millionenschweren Check freuen, berichtet nun Daily Mail. Immerhin unterhielt sie bei der aktuellen Party in Cannes auch über 800 Partygäste.

Katy Perry, 2024

Rihanna in Mumbai, März 2024

