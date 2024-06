Merkwürdig? Khloé Kardashian schwärmt von Kendalls Nippeln

Kendall Jenner (28) verwöhnt ihre Follower gerne mit heißen Fotos. Momentan ist das Model im Urlaub und postet deshalb nun einen Schnappschuss auf Instagram, in dem es auf einer Luxusyacht relaxt. Dabei trägt die TV-Bekanntheit ein durchscheinendes, lilafarbenes Kleid. Der sexy Look gefällt auch ihrer Schwester Khloé Kardashian (39). "Ich liebe es, wenn du deine Nippel zeigst. Die besten Nippel der Stadt", kommentiert die Good American-Gründerin. Die Follower der Beauty finden das etwas seltsam. "Komische Aussage über deine Schwester – was soll das?", schreibt ein User.

Andere finden den Kommentar des Realitystars unterhaltsam. "Es ist doch nur ein Witz. Regt euch ab!", meint ein User. Die zweifache Mutter ist bei ihren Fans für ihre lustige Art beliebt. Für einen Gag bei Keeping Up with the Kardashians hatte sie sich sogar einmal als Kris Jenner (68) verkleidet. Um ihre Mutter in den Wahnsinn zu treiben, hatte sie sich in ihrer Maskierung bei den wildesten Aktionen fotografieren lassen. Am Ende war der Scherz von Scott Disick (41), dem Ex-Partner von Kourtney Kardashian (45), aufgeklärt worden.

Ihren Urlaub am Meer genießt Kendall mit ihrer Schwester Kylie Jenner (26). Vor wenigen Tagen postete sie mehrere Videos von der Traumreise. In einem Clip filmen sich die beiden Schwestern auf dem Rücksitz eines Autos. Dabei singen sie vergnügt einen Song von Billie Eilish (22) und trinken Bier. Ihre ausgelassene Stimmung könnte etwas mit dem Beziehungsstatus der 28-Jährigen zu tun haben. Laut einem Insider soll sie wieder mit ihrem Ex-Freund Bad Bunny (30) zusammen sein. "Es läuft gut und sie legen Wert darauf, Zeit miteinander zu verbringen", plauderte die Quelle gegenüber People aus.

Instagram / kendalljenner Kendall Jenner, Model

Instagram / kendalljenner Kendall Jenner und Kylie Jenner, TV-Stars

