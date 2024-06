Mit Renata! Diese "Let's Dance"-Profis sind Teil der Tour

Die Let's Dance-Fans dürfen sich auf so einige bekannte Gesichter freuen! Während vor wenigen Wochen eine weitere Staffel der beliebten Tanzshow ein Ende gefunden hat, steht in wenigen Monaten die alljährliche Livetour auf dem Plan. Neben den drei finalen Tanzpaaren, bestehend aus Detlef D! Soost (53) und Ekaterina Leonova (37), Gabriel Kelly (22) und Malika Dzumaev (33) sowie Jana Wosnitza (30) und Vadim Garbuzov (37), wurden nun die weiteren teilnehmenden Profis von RTL verkündet. Unter anderem wird Renata Lusin (36) ihr Tanz-Comeback feiern, nachdem sie aufgrund ihrer Schwangerschaft erst einmal aussetzte. Auch ihr Liebster, Valentin Lusin (37), sowie Kathrin Menzinger (35) und Alexandru Ionel (29) werden am Start sein.

Doch damit nicht genug. Auch Neulinge Anastasia Stan und Mikael Tatarkin werden erneut das Tanzbein auf dem "Let's Dance"-Parkett schwingen. Die Profitänzerin bringt zudem ihren Verlobten mit! Katja Kalugina, Mariia Maksina (26), Evgeny Vinokurov (33), Marta Arndt (34) und Paul Lorenz (37) werden im Herbst ebenfalls die Zuschauer versuchen zu verzaubern.

Wie sehr sich Renata über ihr Comeback freut, macht sie in einer Videobotschaft an RTL deutlich. "Ich kann es gar nicht glauben, nach zwei Jahren Pause", beginnt die frischgebackene Mama strahlend. "Es kribbelt schon überall. Ich will so sehr aufs Parkett, ich will so sehr tanzen nach dieser Zeit", fügt die Tanzsportlerin noch voller Vorfreude hinzu.

Anzeige Anzeige

Getty Images Tony Bauer und Anastasia Stan bei "Let's Dance"

Anzeige Anzeige

Getty Images Mariia Maksina und Mimi Kraus bei "Let's Dance" 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr den Profi-Cast der Tour? Super, ich freue mich schon! Na ja, meine Lieblinge fehlen leider... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de