Nach Gewichtsabnahme: Khloé Kardashians Cameltoe ist weg!

Khloé Kardashian (39) nimmt wirklich gar kein Blatt vor den Mund! Erst vor wenigen Wochen sprach die Beauty offen über ihr ungesundes Essverhalten in der Vergangenheit. Über die Jahre hinweg verlor die zweifache Mutter deutlich an Gewicht – aber die Abnahme machte sich nicht nur an den üblichen Stellen wie beispielsweise dem Bauch, den Beinen und den Armen bemerkbar. In einem Gespräch mit ihrer Halbschwester Kylie Jenner (26) in The Kardashians kamen die beiden Frauen auf das Thema Mikro-Penisse zu sprechen, wodurch sie dann ihren eigenen Intimbereich thematisierten. Daraufhin gab Khloé zu: "Ich neige dazu, eine größere Scheide zu haben. Wenn ich dick bin, wird sie dicker, denn als ich dick war, hatte ich Camille. Jetzt, wo ich dünner bin, ist Camille verschwunden." Ihr Cameltoe nannte das Kardashian-Mitglied nämlich liebevoll Camille.

Toll fand Khloé ihren Cameltoe allerdings nicht! "Ich bin nicht begeistert davon, aber was soll man schon machen?", sagte sie. Die Tochter von Kris Jenner (68) hatte akzeptiert, dass ihre Schamlippen immer mal wieder auf Fotos durchblitzen könnten, und nahm das Ganze dann einfach mit Humor. Auf Instagram hatte sie 2015 ein Bild mit ihren Fans geteilt, unter das sie schrieb: "Oh, Camille, das Kamel will 'Hallo' sagen!" Ihre weiblichen Follower konnten Khloés Problemchen direkt nachvollziehen und gaben der TV-Bekanntheit prompt ein paar Tipps. "Du musst eine Slipeinlage tragen, dann ist dein Cameltoe-Problem behoben", lautete nur einer von so einigen gut gemeinten Kommentaren unter dem Beitrag.

Wie stark Khloé von ihrer Camille eingeschränkt wurde, erzählte sie gegenüber People. "Ich fühle mich jetzt viel wohler in meinem Körper. Es ist mir nicht mehr so peinlich, wenn meine Freundinnen eine Poolparty veranstalten und ich sage, dass ich meinen Anzug zu Hause vergessen habe", verrät die 39-Jährige. Sie sei nun viel selbstbewusster, betonte sie im weiteren Gespräch.

Khloé Kardashian, TV-Bekanntheit

Khloé Kardashian mit Tochter True im Meer

