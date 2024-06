Photoshop-Fail? Katie Price erntet Kritik für neues Bild!

Katie Price (46) sorgt für Aufsehen im Netz! Die TV-Bekanntheit lieferte in den vergangenen Monaten eine Schlagzeile nach der anderen. Jetzt erntet sie für ihren neuesten Beitrag auf Instagram harte Kritik von ihren Followern. Sie unterstellen der Beauty, bei dem Bild wieder einmal ihre Photoshop-Skills ausgepackt zu haben. "Sieht hübsch aus, aber was ist mit dem Bein los? Das sieht nicht richtig aus", heißt es in einem Kommentar unter ihrem Foto.

Aufreizend posiert Katie in rosafarbener Rüschen-Unterwäsche auf ihrem Bett und präsentiert ihren voll tätowierten Körper. Auf den ersten Blick ist nichts Ungewöhnliches an dem sexy Schnappschuss des Models zu erkennen. Bei genauerem Betrachten fällt jedoch auf, dass ihr linkes Bein nicht ganz so natürlich aussieht. "Sie muss begreifen, dass sie zu alt dafür ist. Man kann nicht jedes Bild mit Photoshop bearbeiten", kritisiert ein User Katies Patzer. Auch andere Nutzer der Social-Media-Plattform haben keinen Zweifel daran, dass die 46-Jährige hierbei ordentlich nachgeholfen hat: "Und der Oscar für den besten Photoshop geht an...", macht sich ein weiterer über ihren Fail lustig. Nichtsdestotrotz haben einige Fans auch nette Worte für das ehemalige Boxenluder übrig: "Unglaublich! Jeder, der etwas anderes sagt, ist sehr, sehr, sehr neidisch."

Auch sonst ist Katies Körper ein häufig diskutiertes Thema. Die fünffache Mutter unterzog sich in den vergangenen Jahren zahlreichen Beauty-Eingriffen – ihre Brüste ließ sie sich stolze 16 Mal vergrößern. In ihrem Podcast "The Katie Price Show" plauderte die ehemalige Celebrity Big Brother-Teilnehmerin jedoch aus, dass damit nun Schluss sei. Sie wolle sich ihre Oberweite verkleinern lassen und in Zukunft wieder einen gesünderen Lebensstil pflegen.

Anzeige Anzeige

Instagram / katieprice Katie Price, Unternehmerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Katie Price, TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was denkt ihr über Katies Photoshop-Patzer? Na ja. Ich finde das nicht so dramatisch. Total peinlich! Das geht wirklich gar nicht. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de