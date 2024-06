Schenkt König Charles Enkelin Lilibet etwas zum Geburtstag?

Heute ist Prinzessin Lilibets (3) großer Tag! Die Tochter von Prinz Harry (39) und Herzogin Meghan (42) feiert nun schon ihren dritten Geburtstag. Die Feierlichkeiten sollen sogar bereits am Wochenende begonnen haben. Als Mitglied der britischen Königsfamilie darf sich der Mini-Royal vermutlich auch über das ein oder andere besondere Präsent freuen. Bekommt die Kleine trotz des Zwistes ihrer Eltern mit König Charles (75) ein Geschenk von ihrem Großvater? "Charles und Camilla werden oder haben bestimmt Geschenke geschickt", zeigt sich die Expertin Ingrid Seward im Gespräch mit The Sun sicher. Darum habe sich wohl insbesondere die Gemahlin des Monarchen gekümmert, denn die habe ein Händchen dafür, was Kindern gefällt und was nicht.

"Was Meghan anbelangt – sie und Harry werden vermutlich etwas Gemeinsames verschenken, da sie erst drei ist – vermutlich ein kleines Tier wie ein Häschen", vermutet Ingrid weiter. Das Paar lege Wert darauf, dass das Geschenk kein Plastik beinhalte, weswegen auch ein plastikfreies Spielzeug oder auch eine Puppe, die sich Lilibet womöglich unbedingt wünscht, möglich seien. Auch für etwas Süßes sei vermutlich gesorgt. "Ich bin mir sicher, dass Meghan einen glutenfreien Kuchen gebacken hat, da es das ist, was sie gerne tut", äußert sich die Expertin weiter.

Obwohl Charles seiner Enkelin mit hoher Wahrscheinlichkeit etwas zukommen lassen wird, haben sie bislang noch nicht viel Kontakt miteinander gehabt. "Es ist erstaunlich, dass sie schon drei ist, aber es ist auch traurig, da der König seine Enkel aufgrund des Zerwürfnisses nicht sieht", erklärt Autor Phil Dampier gegenüber The Sun. Er vermutet, dass der Sohn von Queen Elizabeth II. (✝96) Lilibet bislang bloß einmal getroffen hat.

Getty Images König Charles, 2024

HSH Alexi Lubormirski Prinz Harry und Herzogin Meghan mit ihren Kindern Archie und Lilibet

