War das Ehedrama zwischen J.Lo und Ben Affleck reine PR?

Seit einem Monat kursieren Gerüchte, dass Jennifer Lopez (54) und Ben Affleck (51) in einer Ehekrise stecken. Letzte Woche sagte die Sängerin sogar ihre Sommertournee "This Is Me... Live" ab, die sie im Februar angekündigt hatte. Während einige Fans denken, dass sie die Tournee für Ben abgesagt hat, sind sich andere sicher, den wahren Grund dafür herausgefunden zu haben. Auf X äußerten nun viele User ihren Unmut. Sie vermuten, dass das ganze Scheidungsdrama eine PR-Aktion war – damit J.Lo einen Grund hatte, die Tournee aufgrund geringer Ticket-Verkaufszahlen abzusagen.

Ein Fan schreibt beispielsweise: "Es wäre verrückt, wenn diese ganze Trennungsgeschichte von J.Lo und Ben nur dazu diente, ihr einen Vorwand zu geben, um das Konzert abzusagen, ohne zugeben zu müssen, dass sich die Tickets nicht verkauften." Und auch einige weitere Nutzer vermuten dasselbe. So kommentiert ein anderer User: "J.Lo und Bens Scheidungsgerüchte waren wahr. Aber jetzt merke ich, dass sie lieber so tut, als ob ihre Ehe in Schwierigkeiten ist, was zur Absage der Tour führt, als zuzugeben, dass die Tour aufgrund schlechter Ticketverkäufe abgesagt wurde."

Die Fans finden jedoch nicht nur das Timing der Tour-Absage suspekt. Erst letztens tauchten Bilder von dem Weltstar und ihrem Ehemann auf, auf denen sie alles andere als unglücklich aussehen. ET liegen Fotos vor, die die Beauty mit ihrem Ben bei einem Treffen in Santa Monica zeigen. Auf einem gibt die Sängerin ihrem Liebsten einen Kuss auf die Wange. Und auch der 51-Jährige sieht froh aus: Auf einem anderen Bild legt er seinen Arm um Jennifer.

Thecelebrityfinder/MEGA Ben Affleck und Jennifer Lopez im November 2023

MEGA Ben Affleck und Jennifer Lopez

