Andy Cohen wollte Hilaria als eine der "Real Housewives"!

Gerade erst verkündeten Alec (66) und Hilaria Baldwin (40), dass sie mit "The Baldwins" ihre eigene TV-Show bekommen – jetzt offenbart Andy Cohen (56): Hilaria war schon zuvor im Gespräch fürs Reality-Fernsehen! In einer aktuellen Folge des Podcasts "Let's Talk Off Camera" scherzt Moderatorin Kelly Ripa (53), dass die 40-Jährige aufgrund ihres Wohnsitzes gut zu "Real Housewives of New York City" passen würde. Eine Idee, die scheinbar gar nicht so fernab war! "Nun, wir hatten vor einer Weile eine Diskussion mit ihr darüber", verrät der "Watch What Happens Live"-Host nämlich. Er stellt jedoch gleichzeitig klar, das Gespräch sei eher "explorativ" gewesen und ging "nicht viel weiter". Demnach sei Hilaria zwar "interessant" gewesen, aber letztendlich nicht zur Franchise gestoßen.

Die Frau des "30 Rock"-Stars als eine der Housewives zu sehen, hätte vor allem Kyle Richards (55) bestimmt gefreut – auch wenn sie sie am liebsten in ihrer Show Real Housewives of Beverly Hills gehabt hätte. Das verriet die vierfache Mama neulich ebenfalls in einer der Podcast-Folgen von Kelly. Dort wurde sie gefragt, wer für sie die ideale Besetzung wäre. "Ich habe eine neue, denke ich. Sie lebt in New York, aber vielleicht würde sie umziehen", gestand sie und fügte hinzu: "Hilaria Baldwin wäre für mich die absolute Traumbesetzung."

Jetzt darf Kyle die siebenfache Mama aber bei "The Baldwins" beobachten. Die News ihres eigenen TV-Formats gaben Hilaria und ihr Mann auf Instagram bekannt. "Wir haben eine aufregende Ankündigung zu machen! Ab 2025...", hieß es dort unter einem Video, das die Familie bei dem Dreh eines Mini-Teasers zeigte. In der Aufnahme erklärte Alec: "Wir laden euch in unser Zuhause ein, um Höhen und Tiefen, und das Gute und Schlechte zu erleben." Und was sagen die Fans dazu? Die scheint es zu freuen! "Endlich eine Realityshow, die ich mir gerne ansehen werde", schrieb beispielsweise ein Nutzer in den Kommentaren.

Anzeige Anzeige

Getty Images Kyle Richards, Reality-TV-Star

Anzeige Anzeige

Instagram / hilariabaldwin Alec und Hilaria Baldwin mit ihren Kindern im Mai 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Hättet ihr Hilaria Baldwin gerne im "Real Housewives"-Franchise gesehen? Ja! Das wäre bestimmt witzig gewesen. Nein, es gefällt mir besser, dass sie ihre eigene TV-Show bekommt! Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de