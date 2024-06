Bekam Prinzessin Lilibet keine Glückwünsche von den Royals?

Am Dienstag feierte Prinzessin Lilibet (3) ihren dritten Geburtstag. Der Sprössling von Prinz Harry (39) und Herzogin Meghan (42) wohnt mit seiner Familie in den USA, während viele seiner Verwandten in England residieren. Keiner der Royals erwähnte den Geburtstag der kleinen Lili in der Öffentlichkeit oder im Netz. Auch bei der Feier am vorherigen Wochenende soll Berichten von Mirror zufolge kein Mitglied der britischen Königsfamilie aus London angereist sein. Stattdessen sollen Stars wie Katy Perry (39) und Orlando Bloom (47) unter den Gästen in der Villa in Montecito gewesen sein.

Allerdings soll der Monarch seiner Enkelin auf anderem Wege einen Gruß übermittelt haben. "König Charles (75) hatte nicht die Absicht, Lilibets Geburtstag völlig zu ignorieren, also hat er ein Geschenk zusammen mit einer Botschaft geschickt", war sich Royal-Experte Tom Quinn gegenüber der Zeitung sicher. Um was genau es sich dabei handelte, ist nicht bekannt. Ein besonderes Geschenk soll sich der Ehemann von Königin Camilla (76) noch aufsparen. Prinz George (10) hatte von ihm eine schicke Holzschaukel bekommen. Tom vermutete: "Er hat vor, Lilibet etwas Ähnliches zu schenken, aber nicht dieses Jahr. Nicht, bis die Familienfehde beigelegt ist."

Schon ihren zweiten Geburtstag hatte Lilibet ohne ihre britischen Verwandten gefeiert. Laut einem Insider der Tageszeitung hätte das Harry und Meghan allerdings nicht daran gehindert, ihr eine Party zu schmeißen. Die kleine Familie soll erst einen Streichelzoo besucht haben, in dem ihr Nachwuchs Babytiere streicheln durfte. Danach hätten sie gemeinsam mit Freunden eine gemütliche Gartenparty gefeiert.

Getty Images König Charles, 2024

HSH Alexi Lubormirski Prinz Harry und Herzogin Meghan mit ihren Kindern Archie und Lilibet

