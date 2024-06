Doch eine Ehekrise? Jennifer Lopez zieht unglückliche Miene

Die Gerüchteküche brodelt. Seit Wochen halten sich nun schon hartnäckige Spekulationen, dass es zwischen Jennifer Lopez (54) und Ben Affleck (51) kriseln soll. Besonders nachdem die Musikerin aus heiterem Himmel ihre Tour absagt hatte, scheint sich ein großer Teil der Öffentlichkeit sicher zu sein, dass da etwas im Busch ist. Nun wurde J.Lo von Paparazzi abgelichtet – und sieht dabei gar nicht glücklich aus. Bilder, die Mirror vorliegen, zeigen die Sängerin gemeinsam mit ihrem Manager Benny Medina in einem Auto. Dabei zieht die Berühmtheit eine ernste Miene. Was genau Jennifer die Laune verdorben zu haben scheint, ist unklar – einige Fans fühlen sich nun aber wohl in der Annahme bestärkt, dass es mit dem Schauspieler zu tun haben muss.

Vor wenigen Tagen sah die Sache aber noch ganz anders aus. In Santa Monica genossen Jennifer und Ben einen Ausflug mit der Mama des 51-Jährigen. Dabei sahen sie ziemlich vertraut aus. Schnappschüsse, die ET vorliegen, zeigen, wie J.Lo dem Filmstar einen Kuss auf die Wange drückt. Ben hält seine Ehefrau dabei liebevoll im Arm.

Ob etwa bloß ein PR-Stunt hinter der Sache steckt? "Es wäre verrückt, wenn diese ganze Trennungsgeschichte von J.Lo und Ben nur dazu diente, ihr einen Vorwand zu geben, um das Konzert abzusagen, ohne zugeben zu müssen, dass sich die Tickets nicht verkauften", vermutet ein Nutzer auf X. Andere User schließen sich dieser Theorie an.

Getty Images Jennifer Lopez und Ben Affleck im November 2023

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez

