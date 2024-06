Krise mit Ben: J.Lo will keine Tipps von Ex Jennifer Garner!

Zwischen Jennifer Lopez (54) und Ben Affleck (51) scheint es derzeit ganz schön zu kriseln! Laut Berichten zahlreicher Magazine soll der "Justice League"-Star momentan sogar nicht mehr in dem gemeinsamen Zuhause wohnen. Rat in dieser Krise soll Ben bei keiner Geringeren als seiner Ex-Frau Jennifer Garner (52) suchen. "Jeder weiß, dass Ben und Jen sich auch nach ihrer Scheidung sehr nahestehen. Er vertraut Jen alles an, sogar seine Probleme mit J.Lo", berichtet ein Insider nun gegenüber The Mirror. Dies scheint der "Atlas"-Darstellerin so gar nicht zu gefallen! Der Informant erklärt: "J.Lo hasst es, dass Ben zu Jen geht, um Rat und emotionale Unterstützung zu bekommen. Sie will Jens Input nicht!"

Ihren Standpunkt soll die "On The Floor"-Interpretin unmissverständlich deutlich gemacht haben. "Sie hat Ben gesagt, dass Jen sich von ihm fernhalten und sich aus ihrem persönlichen Drama heraushalten soll", will die interne Quelle wissen. Doch Insider, die der Musikerin nahestehen, berichten von etwas ganz anderem. J.Lo selbst vertraue sich ihrer Vorgängerin immer wieder an. "Sie weiß, dass Jen eine der einzigen Menschen auf der Welt ist, die verstehen würde, was sie durchmacht", erläutert der Informant gegenüber dem Magazin. Beide Frauen sollen ein gutes Verhältnis haben und sich immer unterstützen.

Vor der Hochzeit mit J.Lo war der "The Accountant"-Hauptdarsteller dreizehn Jahre lang mit Jennifer verheiratet. In dieser Zeit freuten sich die Schauspielkollegen über gemeinsamen Nachwuchs! Sie bekamen die drei Kinder Violet (18), Fin (15) und Samuel (12). Für ihre Kids hält das Ex-Paar offenbar fest zusammen. Immer wieder sieht man die Patchworkfamilie glücklich gemeinsam. So besuchten Ben und Jen erst vor wenigen Wochen ein Basketballspiel ihres jüngsten Sprösslings und schienen sich dabei blendend zu verstehen!

Getty Images Jennifer Lopez, Sängerin

MEGA Jennifer Garner und Ben Affleck mit ihrem gemeinsamen Sohn Samuel

