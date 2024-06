Fiese Babygerüchte: Taylor Swift unterstützt Lady Gaga!

Taylor Swift (34) springt für ihre Kollegin in die Bresche! Seit einigen Tagen halten sich die Gerüchte, dass Lady Gaga (38) ein Baby erwarten soll. Grund dafür sind Bilder, die die Musikerin mit einer mutmaßlichen Wölbung am Bauch zeigen. Nun schaltet sich Taylor in die Diskussion ein – und schreibt auf TikTok: "Können wir uns alle darauf einigen, dass es invasiv und unverantwortlich ist, den Körper einer Frau zu kommentieren?"

Die "Bad Blood"-Interpretin ergänzt in ihrem Kommentar: "Gaga ist niemandem eine Erklärung schuldig, ebenso wie jede andere Frau!" Die Blondine weiß, wie es ist, im Fokus fieser Gerüchte zu stehen – und will ihre Freundin schützen. Gaga selbst meldete sich auch schon zu den Spekulationen über ihr vermeintliches Babyglück zu Wort und erklärte auf der Videoplattform: "Nicht schwanger – nur schlecht gelaunt, weinend im Fitnessstudio!"

In den vergangenen Monaten gab es immer wieder Tuscheleien über das Privatleben der US-Amerikanerin. Ende April ging es dabei um eine mögliche Verlobung der Beauty – angeblich soll ihr Partner Michael Polansky ihr einen Antrag gemacht haben. Die Sängerin und der Unternehmer sind seit 2020 ein Paar und sollen nach einer kurzen Beziehungspause derzeit wieder richtig happy sein.

Anzeige Anzeige

Getty Images Lady Gaga, Musikerin

Anzeige Anzeige

PapCulture / BACKGRID Michael Polansky und Lady Gaga bei einer SNL-Afterparty

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr Taylors Reaktion auf die Gerüchte über Gaga? Wirklich toll, sie ist eine echte Freundin! Sie sollte sich da raushalten. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de