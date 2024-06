Im Umgang mit Krebs: Sarah Ferguson lobt Prinzessin Kate!

Sarah Ferguson (64) hat mit ihrer Krebserkrankung zu kämpfen. Leider ist sie jedoch nicht die Einzige im britischen Königshaus, die von der Krankheit betroffen ist: Auch König Charles (75) und Prinzessin Kate (42) befinden sich in Behandlung. Dass alle Mitglieder der Familie sich gegenseitig unterstützen und weitermachen, freue sie jedoch sehr. "Ich denke, der Zusammenhalt der Familie ist der Schlüssel. Ich denke, dass man sich niemandem aufdrängen muss – lieber die eine oder andere Nachricht, dass eine oder andere: 'Hallo, wir sind alle hier für dich'", erklärt die Herzogin von York gegenüber Hello! Magazine. Für Kate findet Sarah zudem lobende Worte: "Die Prinzessin von Wales war so mutig mit diesem Video!"

Gemeint ist natürlich die Videobotschaft, mit der Kate ihre Krebsdiagnose im März öffentlich machte. Doch auch Charles hat die Ex-Frau von Prinz Andrew (64) natürlich nicht vergessen. "Ich war so beeindruckt, dass der König die Schirmherrschaft für Cancer Research UK übernommen hat. Das ist eine so wunderbare Geste", freut sie sich. Um ihre eigene Gesundheit stehe es derzeit gut, auch wenn ihre Ärzte Sarah ermahnt haben sollen, nicht den Begriff "krebsfrei" zu benutzen. Sie erklärt: "Ich muss mich regelmäßig untersuchen lassen und mein Gesicht eincremen, um Sonnenschäden vorzubeugen. Aber ich mache keine Immuntherapie, nehme keine Medikamente oder mache eine Chemotherapie, wofür ich sehr dankbar bin."

Wie es hingegen um Kate steht, ist derzeit nicht bekannt. Es wird spekuliert, ob die Gattin von Prinz William (41) sich dieses Jahr überhaupt noch einmal öffentlich sehen lassen wird oder ob man erst im Jahr 2025 mit einer Rückkehr rechnen kann. Allerdings soll die Behandlung angeblich anschlagen. "Es ist eine große Erleichterung, dass sie die Medikamente verträgt und es ihr tatsächlich viel besser geht", berichtete jüngst ein Insider laut Vanity Fair.

Getty Images Sarah Ferguson, 2024

Getty Images Herzogin Kate im März 2022

