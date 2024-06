Nach diesem Ratschlag erzieht Ryan Reynolds seine Kinder

Das legt Ryan Reynolds (47) seinen Kindern ans Herz! Der Schauspieler ist stolzer Papa von insgesamt vier Kindern, die er mit Blake Lively (36) teilt. Immer wieder zeigt das berühmte Paar, was es doch für eine wahrhaftige Bilderbuchfamilie ist. Der Deadpool-Star verrät nun, welcher Erziehungsratschlag ihm für immer im Gedächtnis geblieben sei – und der stamme von dem Regisseur von "Deadpool and Wolverine" Shawn Levy (55). "Leute neigen dazu, nur über ihre Gewinne zu reden. Ich finde aber, dass es wichtig ist, dass Kinder wissen, dass man auch verliert" , erklärt Ryan im Gespräch mit People.

Im weiteren Interview mit dem Medium führt der Familienvater seinen Standpunkt noch weiter aus: "Man bekommt nicht immer das, was man will. Manchmal hat man hart an etwas gearbeitet, was am Ende nicht klappt, oder man sagt etwas Peinliches." Für Ryan sei es wichtig, seinen Kindern zu vermitteln, dass auch solche Erfahrungen zum Leben dazugehören. "Man verliert öfter, als dass man gewinnt", erklärt der Hollywoodstar.

Das ist offenbar nicht das Einzige, was Ryan in der Erziehung seiner Kinder wichtig ist. Er möchte auch, dass sie wissen, wo ihre Wurzeln liegen. "Meine Kinder haben auch kanadische Pässe und fühlen sich damit verbunden. [...] Darauf sind sie sehr stolz und haben auch einen großen Teil ihrer prägenden Jahre in Kanada und insbesondere in Vancouver verbracht", berichtet er ebenfalls gegenüber People. Seine Sprösslinge seien stolz darauf, dass sie zur Hälfte Kanadier sind und hängen das auch gerne an die große Glocke.

