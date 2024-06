Schlaganfall und OP: Katy Karrenbauer kämpft sich zurück

Vor wenigen Tagen meldete sich Katy Karrenbauer (61) mit besorgniserregenden Neuigkeiten bei ihren Followern. Die Schauspielerin hatte einen Schlaganfall und musste deswegen sogar operiert werden! Auf Instagram schreibt sie: "Meine OP ist jetzt 48 Stunden her. Ich war bis gestern auf der Intensivstation. [...] Ich konnte letzte Woche Dienstag meine Hand und den Unterarm nicht bewegen. Das Erste, was mir in den Sinn kam: Könnte das ein Schlaganfall gewesen sein?" Die "Hinter Gittern"-Bekanntheit muss sich nun von dem Eingriff erholen.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de