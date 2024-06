Streit zwischen Tessa Bergmeier und Gloria im Sommerhaus?

Die Dreharbeiten für die kommende Das Sommerhaus der Stars-Staffel in diesem Herbst sind nun offiziell beendet – und offenbar wird es ziemlich hitzig zwischen den Kandidaten. In ihrer Instagram-Story meldet sich Tessa Bergmeier (34) bei ihrer Community und deutet an, ziemlich grenzwertige Erfahrungen gemacht zu haben. "Eigentlich brauche ich jetzt mindestens 'drölf' Jahre Therapie, um das alles zu verarbeiten", erklärt die EX-GNTM-Kandidatin und fügt entschlossen hinzu: "Ich bin sicher, dass ich auch Anzeige gegen ein paar Menschen erstatten werde."

Was genau vorgefallen ist, erläutert Tessa zwar nicht, jedoch gibt sie einige Hinweise darauf, worum es sich in den Auseinandersetzungen während des Drehs in Bocholt handelte. Zwei Themen spricht sie in den darauffolgenden Story-Slides nämlich vermehrt an: Veganismus und Therapie. Zwei Themen, die Tessa besonders am Herzen liegen und um deren Sichtbarkeit sie in der Gesellschaft kämpft. "Im Herbst dürfen wir das alles bestaunen. Menschliche Abgründe werden sich auftun", betont die 34-Jährige fassungslos.

Vor allem zwischen Mitstreiterin Gloria Glumac (31) und Tessa scheinen besonders heftig die Fetzen geflogen zu sein. Während Tessa im Netz von ihren Erfahrungen in der Sendung erzählt, kommt sie immer wieder auf die Blondine zu sprechen. Offenbar ist sie diejenige, mit der Tessa die größten Reibungspunkte aufgewiesen hatte. Das Thema Veganismus könnte der Auslöser gewesen zu sein, denn bezüglich dieses Themas sind in Glorias Story schnippische Anmerkungen zu finden. Unter eine Liste an Witzen über Veganer schreibt die einstige Temptation Island-Kandidatin: "Dir viel Spaß beim Grasen, Tessa Bergmeier. Und das war es jetzt, Mausi, mit meiner Aufmerksamkeit. Abgerechnet wird bei der Ausstrahlung, du Fangirl." Das kommentiert Tessa nur mit einem müden: "Damit ihr wisst, worauf sich meine Storys beziehen."

Tessa Bergmeier, Reality-TV-Darstellerin

Gloria Glumac, Reality-TV-Bekanntheit

