Tour-Absage: Werden sich Fans von Jennifer Lopez abwenden?

Jennifer Lopez (54) sagte ihre Tour ab, weil sie Zeit für ihre Familie und ihre Kinder brauche. Der PR-Experte Ryan McCormick glaubt aber nicht, dass das die allerbeste Idee war. "Wenn hochkarätige Künstler wie Adele oder Jennifer Lopez ihre Shows absagen – besonders kurzfristig – ist das verheerend. Fans, die Flüge, Hotels und Unterkünfte im Voraus gebucht haben, trifft es am härtesten. Die negative Erfahrung könnte einige von ihnen für immer abschrecken", prognostiziert Ryan gegenüber The Mirror. Er glaubt, dass es für J.Los Fans vor allem schwierig sein wird, ihre Begründung zu verstehen: "Wenn es sich um Krankheit oder eine persönliche Familienangelegenheit handeln würde, wären die Leute wohl nachsichtiger. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand außer den treuesten Fans diesen Grund der Absage freudig akzeptiert."

In den vergangenen Wochen wurde viel über eine Krise in Jennifers Ehe mit Ben Affleck (51) spekuliert. Mit der Absage hält sich das Gerücht, diese Krise sei der Grund hartnäckig. Das sei für Ryan zwar möglich, aber er vermutet noch einen anderen Grund hinter den gecancelten Konzerten. "Es könnte auch sein, dass die Ticketverkäufe nicht außergewöhnlich waren. Wenn Lopez in halb gefüllten Arenen auftritt, wird das ihrem Image schaden", vermutet der Profi. Die Entscheidung für eine Absage der Tour wird seiner Meinung nach das kleinere Übel gewesen sein – oder vielmehr die "Entscheidung für das kleinere PR-Desaster".

Jennifers Beziehung zu Ben ist derzeit wohl ein einziges Hin und Her. Nach diversen Trennungsspekulationen versuchte das Glamourpaar mit allen Kräften zu beweisen, dass alles gut sei. Die Absage ihrer Tour scheint nun aber viele Spekulanten zu bekräftigen, dass etwas nicht stimmt. J.Lo hingegen erklärt sich in ihrem Newsletter On The JLo so: "Ich bin untröstlich und am Boden zerstört, weil ich euch im Stich gelassen habe. Bitte wisst, dass ich das nicht tun würde, wenn ich nicht das Gefühl hätte, dass es absolut notwendig wäre. Ich verspreche, dass ich es wieder gutmachen werde und wir alle wieder zusammen sein werden."

Anzeige Anzeige

Getty Images Jennifer Lopez und Ben Affleck im Dezember 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Jennifer Lopez bei den American Music Awards 2013

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, dass die Fans wegen der Absage verärgert sind? Ja, vor allem weil es so kurzfristig war. Nee, das werden sie ihr sicher verzeihen. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de