Ungeplant schwanger: Jennifer Saro fühlte sich damals "lost"

Im Netz gewährt Jennifer Saro (28) regelmäßig Einblicke in ihr Leben als alleinerziehende Mutter. Dabei macht die ehemalige Bachelorette immer wieder deutlich, wie glücklich sie ihr kleiner Sohn macht, den sie liebevoll Keksi nennt. Die Schwangerschaft war jedoch ungeplant, wie Jennifer nun in ihrer Instagram-Story gesteht. Auch der Zeitpunkt war offenbar denkbar ungünstig. "Ich hatte keine Wohnung, ich habe bei einer Freundin gewohnt. Ich bin von Köln nach Berlin gezogen, obwohl ich eigentlich nach Barcelona ziehen wollte. Also könnt ihr euch vorstellen, ich war komplett lost in allen Lebensbereichen", erinnert sich der Realitystar an diese herausfordernde Zeit in ihrem Leben.

Auch die Unterstützung von ihrem damaligen Partner fehlte komplett: "Zu der Zeit habe ich jemanden gedatet, der mir dann auch gesagt hat, dass wenn ich das Kind bekomme, es zwischen uns in der Zukunft nichts wird." Bis heute ist jedoch nicht offiziell bekannt, wer der Vater von Keksi ist. Jennifer selbst soll ebenfalls von Zweifeln geplagt worden sein. Die Reality-TV-Bekanntheit machte sich um ihre Karriere, ihren Körper und das Datingleben als alleinerziehende Mutter Sorgen.

Heute wisse, die 28-Jährige, dass es für die Zweifel gar keinen Grund gegeben habe. "Ein Jahr später bin ich Bachelorette geworden. Zwei Jahre später launche ich meine eigene Brand und ich habe genau den Körper, den ich vorher auch hatte – wenn nicht sogar besser", macht die Influencerin stolz deutlich. Mit ihrer Geschichte will Jennifer anderen Frauen Hoffnung schenken. In ihrer Story versucht sie anderen Mut zu machen: "Es ist egal, was alle sagen. Du kannst sein, wer du willst. Du kannst erreichen, was du willst und selbst wenn alle andere sagen!"

Instagram / jennifersaro Jennifer Saro, Influencerin

RTL / Markus Hertrich Jennifer Saro, Bachelorette 2023

