Baby Nummer drei: Jana Kramer machte sich "viel mehr Sorgen"

Die US-amerikanische Schauspielerin Jana Kramer (40) schwebt im Familienglück! Doch das war nicht von Anfang an so. Die One Tree Hill-Darstellerin ist bereits Mutter von ihrem vierjährigen Sohn Jace und der siebenjährigen Jolie. Im vergangenen Jahr empfing die Podcasterin dann erneut Familienzuwachs: Der kleine Roman kam zur Welt. Nach der Geburt ihres dritten Sprösslings kämpfte Jana jedoch mit großen Ängsten, wie sie nun gegenüber Us Weekly preisgibt. Sie betont ehrlich: "Ich machte mir viel mehr Sorgen. Ich habe mich einfach gefühlt wie: 'Oh mein Gott, was mache ich nur? Es war so, als hätte ich alles vergessen."

Von ihren zwei größeren Kindern sei Jana eine gewisse Selbstständigkeit gewöhnt. "Ich meine, sie können auf sich selbst aufpassen. Sie können sich sogar selbst Frühstück machen", berichtet die 40-Jährige aus ihrem Alltag. Nach der Geburt des kleinen Romans fühlte sie sich, als würde sie wieder von ganz vorne beginnen: "Ich muss sagen, dass die ersten paar Monate wieder ein Schock waren." Heute weiß die Musikerin, dass ihre Bedenken unbegründet waren. Nach einer sechsmonatigen Eingewöhnungszeit sei sie jetzt wieder komplett zurück im "Rhythmus". Auch Jace und Jolie sind offenbar eine große Unterstützung. "Sie sind die besten großen Geschwister", schwärmt die stolze dreifache Mutter.

Auch Janas Verlobter Allan Russel stehe immer an ihrer Seite. Mit Männern hat die ehemalige Dancing with the Stars-Teilnehmerin jedoch nicht immer solch positiven Erfahrungen gemacht. In ihrer ersten Ehe mit dem Schauspieler Michael Gambino litt die Country-Sängerin täglich unter häuslicher Gewalt. Der Schrecken endete erst, als Janas Ex-Mann im Jahr 2005 wegen versuchten Mordes zu einer Gefängnisstrafe verurteilt wurde.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jana Kramer bei dem iHeartRadio Music Festival 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / kramergirl Jana Kramer mit ihrem Freund Allan Russell und den beiden Kindern

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Jana so offen über ihre Probleme nach der Geburt von Roman spricht? Toll! Viele Mütter freuen sich bestimmt über diese Ehrlichkeit. Nicht gut. Das ist doch etwas total Privates. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de