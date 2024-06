Bei Event: Das sagt König Charles über seine Gesundheit!

König Charles (75) ist trotz seiner gesundheitlichen Probleme nicht zu stoppen. Der Monarch hatte im Februar seine Krebsdiagnose bekannt gegeben und soll sich derzeit in Behandlung befinden. Dennoch nimmt er seine royalen Pflichten sehr ernst. So auch aktuell: Anlässlich des 80. D-Day-Jahrestages besuchte er mit seiner Gattin Königin Camilla (76) die Gemeinde Ver-sur-Mer in der Normandie. Während einer Gedenkveranstaltung kam Charles auch mit einigen Kriegshelden ins Plaudern. "Er war sehr nett, hörte mir zu und nahm alles auf, was ich sagte. Ich fragte ihn, wie es ihm geht, und er sagte mir, es gehe ihm gut", resümiert Ronald Hendrey, einer der Veteranen, das Treffen mit dem Regenten gegenüber OK!.

Während seines Auftrittes machte das Oberhaupt des britischen Königshauses wohl einen agilen Eindruck. Dennoch kennzeichnet dieser Termin einen wichtigen Moment für Charles in diesem Jahr – es war seine erste Auslandsreise seit seiner Krebsdiagnose. Bislang hatte er primär Termine in London und Umgebung wahrgenommen. In der Normandie besuchten er und Camilla unter anderem das Kriegerdenkmal "British Normandy Memorial" und trafen den französischen Präsidenten Emmanuel Macron (46) und seine Frau Brigitte (71).

Doch mutet Charles sich mit den vielen Terminen und Verpflichtungen vielleicht zu viel zu? Camilla soll ihren Gatten regelmäßig ermahnen, sich genügend auszuruhen. Und auch sein Sohn Prinz William (41) könnte dieser Meinung sein! "Er möchte sichergehen, dass sein Vater sich auch auf seine Genesung konzentriert. Er weiß, dass sein Dad seine Arbeit liebt, aber er macht sich auch Sorgen um ihn", berichtete kürzlich ein Insider laut The Times.

Getty Images König Charles bei einer Gedenkveranstaltung in Ver-Sur-Mer, Frankreich

Getty Images König Charles und Königin Camilla bei einem Event im Juni 2024

