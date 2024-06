So niedlich verhält sich Priyanka Chopras Tochter am Set!

Priyanka Chopra Jonas (41) hatte gestern einen ganz besonderen Gast in ihrem Make-up-Trailer! Die 41-jährige Schauspielerin dreht derzeit ihren neuen Film "The Bluff" in Australien und teilte auf Instagram entzückende Fotos ihrer zweijährigen Tochter Malti Marie, die sie am Set besuchte. Auf den Fotos sieht man die kleine Malti, wie sie in der Maske ihrer Mutter mit einem Mannequin-Kopf spielt und Knoten mit einem großen Seil übt. "Wenn Mama im Trailer ist", schrieb Priyanka liebevoll zu einem der Bilder.

Die "Baywatch"-Darstellerin, die Malti zusammen mit ihrem Ehemann Nick Jonas (31) hat, postete auch ein Bild von der Kleinen, die lächelnd einen Mannequin-Kopf betrachtet. Dazu scherzte Priyanka mit einem lachenden Emoji: "Ich glaube, Diane kommt mit uns nach Hause." Nur zwei Tage zuvor hatten Mutter und Tochter noch passende Schlafanzüge getragen und Nick eine süße Nachricht geschickt. "Ihr Herz, vermisse dich, Nick", schrieb sie als Bildunterschrift, woraufhin Nick kommentierte: "Meine ganze Welt."

Der tiefe Einblick in das Familienleben von Priyanka Chopra und Nick Jonas zeigt, wie groß ihre Freude an ihrer kleinen Tochter Malti ist. Doch nicht nur süße Mutter-Tochter-Momente bereichern ihr Leben. Vor fünf Monaten erlebte die Familie eine besonders emotionale Situation. Priyanka ließ damals ihre Fans an einem Moment teilhaben, der das Herz berührte und einmal mehr beweist, wie eng die Bindung zu ihrer Tochter ist.

Beim Besuch eines Jonas Brothers-Konzerts in Dallas im vergangenen Dezember schrieb Priyanka die Geschichte ihrer Familie weiter. Der Stolz und die Freude spiegelten sich in zahlreichen Bildern wider, die die Schauspielerin auf Social Media teilte. "Es war eine magische Nacht, Malti live bei einem Jonas-Brothers-Konzert zu sehen. Ihre Augen haben geleuchtet", schrieb Priyanka zu einem Netz-Foto, das Nick strahlend mit Malti auf dem Arm zeigt. In einem Video hört man die Zweijährige begeistert mitklatschen und laut lachen, während die drei Brüder ihre Hits performen. "Es gibt nichts Schöneres als die Begeisterung eines Kindes. Dieser Abend war unvergesslich für uns alle", schwärmte die gebürtige Inderin von dem besonderen Erlebnis. Es ist deutlich: Die tiefe Verbundenheit ist nicht nur zwischen Mutter und Tochter, sondern in der ganzen Familie spürbar.

Ende 2018 gaben sich der Sänger und die TV-Bekanntheit im Rahmen einer mehrtägigen Feier das Jawort. Damals schwärmten sie total von ihrem besonderen Fest auf Instagram: "Eines der schönsten Dinge unserer Beziehung ist das Verschmelzen unserer Familien, die den Glauben und die Kultur der jeweils anderen lieben und respektieren." Rund drei Jahre später kam dann ihre gemeinsame Tochter via Leihmutter zur Welt und machte die Turteltauben zu einer kleinen Familie. Seitdem halten sie ihr großes Familienglück nicht unter Verschluss – nur allzu gerne geben sie Einblicke in ihr Leben.

Instagram / priyankachopra Priyanka Chopra mit ihrer Tochter Malti

Getty Images Priyanka Chopra im Mai 2023

Instagram / priyankachopra Priyanka Chopra mit ihrer Tochter Malti im Januar 2024

Getty Images Priyanka Chopra und Nick Jonas auf der Met Gala 2023

