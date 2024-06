So süß schwärmt Peter Andre von seinem Sohn Junior Savva!

Peter Andre (51) ist mächtig stolz auf seinen Sohn Junior Savva Andre (18)! "Ich bin einfach so stolz auf die Person, die er geworden ist – er ist so höflich und kümmert sich wirklich um jeden. Versteh mich nicht falsch, wie jeder 18- oder 19-Jährige ist er nicht immer perfekt – aber Junior nutzt diese Jahre, um zu entscheiden, was die Zukunft für ihn bereithält", schwärmt der Realitystar im Gespräch mit Ok! von seinem Kind.

Der Promi-Spross feiert in wenigen Tagen seinen 19. Geburtstag. Für diesen besonderen Anlass hat sich Peter bereits ein paar Überraschungen überlegt. "Natürlich habe ich eine kleine Überraschung für ihn vorbereitet. Je älter Junior wird, desto mehr liebt er durchdachte Geschenke statt typischer Geschenke", erklärt der Sänger im Interview. Weiter verrät Peter, dass er ein großes Familienessen mit Junior und seiner Tochter Princess plane.

Junior und Princess stammen aus Peters Beziehung mit Katie Price (46). Die beiden Reality-TV-Stars hatten 2005 den Bund fürs Leben geschlossen. 2009 war die Scheidung erfolgt. Mit seiner derzeitigen Ehefrau Emily MacDonagh bekam der ehemalige "I'm a Celebrity...Get Me Out of Here!"-Teilnehmer drei weitere Kinder – die Töchter Amelia und Arabella sowie Sohn Theo.

Getty Images Peter Andre und seine Kinder Junior und Princess

Getty Images Emily MacDonagh, Junior Savva, Princess Tiaamii und Peter Andre in London im Oktober 2021

