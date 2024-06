Unüblich: Darum erschien Königin Camilla beim D-Day in Rosa

Bei den Feierlichkeiten zur Erinnerung an den historischen D-Day vor 80 Jahren erschien Königin Camilla (76) in einer zartrosafarbenen Robe und dem passenden Hut. Dazu kombinierte die Königin eine Perlenkette und passende Ohrringe. Wie Mirror berichtet, hat Camilla sich bewusst für dieses Outfit entschieden – es ist nämlich nicht üblich, dass ein Mitglied der königlichen Familie in so hellen Farben zu diesem Event auftaucht. Laut dem Magazin ist ihr Outfit eine Anspielung auf ihren letzten Besuch in Frankreich und die enge Partnerschaft der UK mit der europäischen Nation gewesen. Denn im vergangenen September trug die Gattin von König Charles (75) das exakt gleiche Outfit, als sie in Paris zu Besuch waren!

Allerdings könnte es auch noch einen anderen Grund gegeben haben, warum Königin Camilla diese auffallende Farbe wählte. Wie das Magazin weiterhin berichtet, könnte es auch eine Hommage an die verstorbene Queen Elizabeth (✝96) sein. Auch die ehemalige Königin wurde während ihrer Lebzeiten oft in knalligen Farben gesehen. Angeblich soll sie dies absichtlich getan haben, um in großen Massen besser aufzufallen. So soll es für Gratulanten einfacher gewesen sein, sie zu entdecken. Auf jeden Fall ist Camilla nicht die Einzige gewesen, die sich für eine sommerliche Farbe entschied: Auch die Frau des Premierministers, Akshata Murty, trug ein hellrosa Ensemble.

Das Event diente dazu, die gefallenen Soldaten und ihre noch lebenden Mitstreiter zu ehren. Königin Camilla war demnach nicht das einzige Mitglied der britischen Königsfamilie, das an den Feierlichkeiten teilnahm. Auch König Charles und Prinz William (41) wohnten dem Ereignis bei. Besonders die Oberhäupter der englischen Royals schienen von den Erzählungen und Reden der Veteranen emotional berührt – sie wurden beide mit Tränen in den Augen gesehen.

Getty Images König Charles und Königin Camilla am Pariser Flughafen 2023

Getty Images Queen Elizabeth II. im Juni 2012

