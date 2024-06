Betrogen? Brittany Cartwright packt über Jax-Trennung aus!

Es kommen neue Details zur Trennung von Brittany Cartwright (35) und Jax Taylor (44) ans Licht! Das Paar gab im Februar überraschend bekannt, dass es eine Beziehungspause einlegt. Im Staffelfinale der Show "The Valley" werden nun die Gründe, die zur Trennung der TV-Bekanntheiten führten, beleuchtet. "Zwischen mir und Jax ist viel passiert", erklärt Brittany und fügt hinzu: "Wir hatten schon den ganzen Sommer über Probleme, aber als die Kameras aufhörten zu drehen, schien es nur noch schlimmer und schlimmer zu werden. Also habe ich mich vor etwa sechs Wochen von Jax getrennt." Daraufhin sei sie mit ihrem Sohn in ein Airbnb gezogen, weil ihr Verflossener das Haus nicht verlassen wollte.

Dann geht sie noch weiter ins Detail: "Ich kam an einen Punkt, an dem ich anfing, alles zu bemerken, was er mir antat. Es traf mich wie eine Tonne Ziegelsteine." Demnach habe Jax sie betrogen, nicht respektiert und auch gedemütigt. "Ich habe in dieser Beziehung viel Schmerz erlebt", führt sie weiter aus und ergänzt: "Ich kann es einfach nicht mehr ertragen." Jax zeichnet jedoch ein etwas anderes Bild der Situation. "Es gab keine Affären, es gibt kein Fremdgehen. Kein Missbrauch. Es gibt nichts von alldem", stellt er klar.

In der vorigen Folge der Show plauderte Brittany bereits aus, dass sie darüber nachdenke, einen endgültigen Schlussstrich zu ziehen und sich von Jax scheiden zu lassen. "Ich habe Jax um die kleinsten Dinge gebeten, um unserer Ehe zu helfen, wie eine Therapie, oder dass er einfach nett zu mir ist. Und er tut es immer noch nicht. Ich habe definitiv das Gefühl, dass wir vielleicht nicht ewig zusammen sein werden", deutete sie damals an. Kurz darauf gab sie gegenüber ihrer Freundin zu, dass sie überlegt, sich scheiden zu lassen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Brittany Cartwright, TV-Star

Anzeige Anzeige

Getty Images Jax Taylor, TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, Brittany sagt die Wahrheit? Ja, sie hat keinen Grund zu lügen! Nein, Jax hat ja schon gesagt, dass das nicht stimmt... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de